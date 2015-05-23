Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Эно Зубикараи
Статистика
Эно Зубикараи - статистика
Завершил карьеру
26 февраля 1984 (42)
#13 | Вратарь
185 см | 80 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Сосьедад
16
-24
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
2 : 4
23.05.2015
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
17.05.2015
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Барселона
2 : 0
09.05.2015
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
01.05.2015
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Атлетик
1 : 1
28.04.2015
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
25.04.2015
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Эльче
1 : 0
20.04.2015
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
12.04.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
2 : 0
07.04.2015
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Малага
1 : 1
04.04.2015
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
3 : 1
22.03.2015
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
0 : 1
16.03.2015
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.03.2015
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
2 : 0
01.03.2015
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
4 : 3
22.02.2015
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Альмерия
2 : 2
13.02.2015
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
07.02.2015
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Реал
4 : 1
31.01.2015
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
24.01.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
17.01.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Гранада
1 : 1
11.01.2015
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
04.01.2015
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
1 : 1
20.12.2014
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
14.12.2014
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Вильярреал
4 : 0
07.12.2014
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
28.11.2014
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
0 : 0
22.11.2014
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
09.11.2014
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
01.11.2014
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Кордоба
1 : 1
25.10.2014
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
20.10.2014
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
2 : 0
05.10.2014
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
28.09.2014
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
24.09.2014
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
21.09.2014
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
2 : 2
13.09.2014
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
4 : 2
31.08.2014
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Эйбар
1 : 0
24.08.2014
Реал Сосьедад
1' - 90'
Главные новости
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
22:13
«Реал» сообщил о серьезной травме капитана клуба
22:01
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
21:42
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
2
«Рубин» принял принципиальное решение по Артиге
21:29
1
Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
20:59
2
Суперлига. «Фенербахче» разгромила соперника со счетом 8:0
20:31
1
Видео
«Жопа у всех белая!»: игрок со 104 матчами в РПЛ устроил расистский скандал в Медиалиге
20:12
2
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+