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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал Сосьедад
Атлетик - Реал Сосьедад: обзор матча 28 апреля 2015
Атлетик
28.04.2015, вторник, 23:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
52'
А. Адурис (П)
60'
А. де ла Белья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал Сосьедад
85'
Желтая карточка
Р. Пардо
Желтая карточка
Э. Ляпорт
79'
78'
Замена
С. Каналес
️️️️
К. Вела
Замена
М. Рико
️️️️
Б. Эчебаррия
78'
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
М. Сусаета
72'
Замена
О. де Маркос
️️️️
А. Акетче
62'
60'
ГОЛ! 1:1!
А. де ла Белья
Пас отдал
Р. Пардо
55'
Замена
Г. Элустондо
️️️️
Г. Кастро
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Адурис
52'
51'
Желтая карточка
А. де ла Белья
51'
Желтая карточка
И. Мартинес
51'
Красная карточка
М. Гонсалес
Желтая карточка
М. Баленсиага
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
47
Агер Акетче
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
4-3-1-2
1
Ирайсос
18
Баленсиага
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
51
Ираола
7
Эчебаррия
18
Гурпеги
14
Сусаета
47
Акетче
20
Адурис
9
Уильямс
4-5-1
28
Рульи
26
Мартинес
19
Мартинес
3
Гонсалес
3
де ла Белья
17
Зурутуса
14
Пардо
5
Бергара
5
Кастро
10
Прието
10
Вела
47
Акетче
18
де Маркос
18
де Маркос
47
Акетче
7
Эчебаррия
17
Рико
17
Рико
7
Эчебаррия
14
Сусаета
25
Вигуэра
25
Вигуэра
14
Сусаета
5
Кастро
6
Элустондо
6
Элустондо
5
Кастро
10
Вела
20
Каналес
20
Каналес
10
Вела
Остались в запасе
Атлетик
Реал Сосьедад
1
Яго Эррерин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Эно Зубикараи
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Атлетик - Реал Сосьедад
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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