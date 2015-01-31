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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Реал Сосьедад
Реал - Реал Сосьедад: обзор матча 31 января 2015
Реал
31.01.2015, суббота, 18:00
Испания. Примера, 21 тур
4 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
3'
Х. Родригес
36'
С. Рамос
52'
К. Бензема
75'
К. Бензема
2'
А. Элустондо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Реал Сосьедад
Желтая карточка
С. Хедира
86'
86'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
Замена
С. Хедира
️️️️
Т. Кроос
81'
Замена
Чичарито
️️️️
К. Бензема
80'
ГОЛ! 4:1!
К. Бензема
Пас отдал
Иско
75'
Замена
Хесе
️️️️
Х. Родригес
73'
Желтая карточка
Марсело
70'
62'
Замена
М. Бергара
️️️️
А. Элустондо
ГОЛ! 3:1!
К. Бензема
Пас отдал
Г. Бэйл
52'
46'
Замена
А. де ла Белья
️️️️
С. Каналес
ГОЛ! 2:1!
С. Рамос
36'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
29'
17'
Замена
И. Агиррече
️️️️
К. Вела
13'
Травма
К. Вела
ГОЛ! 1:1!
Х. Родригес
Пас отдал
Марсело
3'
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Элустондо
Пас отдал
Р. Пардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ПЗ
6
Горка Элустондо
ОП
14
Рубен Пардо
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Хаби Прието
ПП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
28
Сами Хедира
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
4-2-3-1
12
Касильяс
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
14
Карвахаль
14
Ильярраменди
8
Кроос
18
Бэйл
22
Иско
23
Родригес
9
Бензема
4-2-2-1-1
28
Рульи
6
Элустондо
3
Гонсалес
26
Мартинес
17
Бершиче
6
Элустондо
14
Пардо
10
Прието
23
Гранеро
20
Каналес
10
Вела
8
Кроос
28
Хедира
28
Хедира
8
Кроос
23
Родригес
10
Хесе
10
Хесе
23
Родригес
9
Бензема
14
Чичарито
14
Чичарито
9
Бензема
20
Каналес
3
де ла Белья
3
де ла Белья
20
Каналес
6
Элустондо
5
Бергара
5
Бергара
6
Элустондо
10
Вела
9
Агиррече
9
Агиррече
10
Вела
Остались в запасе
Реал
Реал Сосьедад
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Эно Зубикараи
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Реал - Реал Сосьедад
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
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Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
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Испания. Примера, 12 тур
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Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 17:55 (прямая)
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