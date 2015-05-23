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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Реал Сосьедад
Райо Вальекано - Реал Сосьедад: обзор матча 23 мая 2015
Райо Вальекано
23.05.2015, суббота, 19:30
Испания. Примера, 38 тур
2 : 4
Завершен
Реал Сосьедад
42'
А. Буэно
64'
Х. Морсильо
19'
К. Вела
21'
Г. Кастро
73'
И. Агиррече
75'
Г. Элустондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Реал Сосьедад
Замена
Х. Санчес
️️️️
М. Фато
81'
80'
Замена
К. Мартинес
️️️️
К. Вела
Замена
Л. Баптистао
️️️️
З. Каштру
76'
75'
ГОЛ! 2:4!
Г. Элустондо
Пас отдал
Г. Кастро
73'
ГОЛ! 2:3!
И. Агиррече
Пас отдал
Г. Кастро
69'
Замена
И. Агиррече
️️️️
Э. Гранеро
ГОЛ! 2:2!
Х. Морсильо
Пас отдал
З. Каштру
64'
61'
Замена
Г. Элустондо
️️️️
М. Бергара
Замена
А. Морено
️️️️
Х. Акино
58'
57'
Желтая карточка
М. Гонсалес
ГОЛ! 1:2!
А. Буэно
Пас отдал
А. Эмбарба
42'
21'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кастро
Пас отдал
Р. Пардо
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Вела
Пас отдал
С. Каналес
Желтая карточка
Х. Морсильо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
19
Альберто Буэно
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
17
Куини
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Лика
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Тоньо
22
Мартинес
83
Зе Каштру
2
Тито
33
Морсильо
28
Фато
10
Трасоррас
20
Акино
23
Эмбарба
9
Манушу
19
Буэно
4-4-1-1
28
Рульи
2
Сальдуа
3
Гонсалес
26
Мартинес
3
де ла Белья
23
Гранеро
5
Бергара
14
Пардо
5
Кастро
20
Каналес
10
Вела
20
Акино
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
20
Акино
28
Фато
19
Санчес
19
Санчес
28
Фато
83
Зе Каштру
12
Баптистао
12
Баптистао
83
Зе Каштру
10
Вела
19
Мартинес
19
Мартинес
10
Вела
5
Бергара
6
Элустондо
6
Элустондо
5
Бергара
23
Гранеро
9
Агиррече
9
Агиррече
23
Гранеро
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
1
Давид Кобеньо
ВР
17
Куини
ПЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Лика
ЦП
13
Эно Зубикараи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
17
Куини
ПЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Лика
ЦП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Райо Вальекано - Реал Сосьедад
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Вальекас
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