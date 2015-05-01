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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Леванте
Реал Сосьедад - Леванте: обзор матча 01 мая 2015
Реал Сосьедад
01.05.2015, пятница, 21:45
Испания. Примера, 35 тур
3 : 0
Завершен
Леванте
13'
А. Финнбогасон
51'
М. Бергара
86'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Леванте
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
К. Вела
87'
ГОЛ! 3:0!
К. Вела
86'
Замена
И. Агиррече
️️️️
Х. Прието
79'
72'
Замена
К. Уче
️️️️
И. Рамис
Замена
П. Эрвияс
️️️️
Р. Пардо
69'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
61'
58'
Желтая карточка
В. Камараса
58'
Желтая карточка
И. Рамис
56'
Замена
Д. Баррал
️️️️
Ж. Симао
56'
Замена
В. Камараса
️️️️
Н. Эль-Жар
ГОЛ! 2:0!
М. Бергара
Пас отдал
Р. Пардо
51'
Желтая карточка
А. Финнбогасон
48'
40'
Желтая карточка
Ж. Симао
ГОЛ! 1:0!
А. Финнбогасон
Пас отдал
Ю. Бершиче
13'
12'
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
36
Энеко Гонсалес
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
4-4-2
28
Рульи
17
Бершиче
26
Мартинес
3
Гонсалес
2
Сальдуа
5
Бергара
23
Гранеро
10
Прието
14
Пардо
27
Финнбогасон
10
Вела
3-3-1-3
13
Мариньо
2
Лопес
26
Винтра
4
Рамис
12
Хуанфран
6
Хосе Мари
3
Гарсия
23
Симао
25
Моралес
11
Касадесус
25
Эль-Жар
14
Пардо
14
Эрвияс
14
Эрвияс
14
Пардо
10
Вела
36
Гонсалес
36
Гонсалес
10
Вела
10
Прието
9
Агиррече
9
Агиррече
10
Прието
25
Эль-Жар
6
Камараса
6
Камараса
25
Эль-Жар
4
Рамис
5
Уче
5
Уче
4
Рамис
23
Симао
18
Баррал
18
Баррал
23
Симао
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Леванте
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
14
Рубен Гарсия
ЛВ
88
Хесус Фернандес
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Остались в запасе
14
Рубен Гарсия
ЛВ
88
Хесус Фернандес
ВР
19
Педро Лопес
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Реал Сосьедад - Леванте
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Реале Арена
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