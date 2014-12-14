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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Атлетик
Реал Сосьедад - Атлетик: обзор матча 14 декабря 2014
Реал Сосьедад
14.12.2014, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
3'
К. Вела
61'
О. де Маркос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Атлетик
90'
+4
Желтая карточка
И. Гомес
85'
Желтая карточка
А. Итурраспе
81'
Замена
К. Гурпеги
️️️️
М. Сусаета
80'
Вторая желтая
Э. Ляпорт
78'
Замена
И. Гомес
️️️️
И. Муньяин
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
Э. Гранеро
64'
Замена
С. Каналес
️️️️
Г. Кастро
64'
61'
ГОЛ! 1:1!
О. де Маркос
Пас отдал
М. Сусаета
60'
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
У. Лопес
26'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
13'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
Пас отдал
Г. Кастро
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-4-2
13
Зубикараи
19
Мартинес
3
де ла Белья
26
Мартинес
15
Ансотеги
23
Гранеро
10
Прието
5
Бергара
5
Кастро
10
Вела
27
Финнбогасон
4-4-1-1
1
Ирайсос
18
де Маркос
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
18
Баленсиага
14
Сусаета
17
Рико
8
Лопес
8
Итурраспе
10
Муньяин
20
Адурис
23
Гранеро
17
Зурутуса
17
Зурутуса
23
Гранеро
5
Кастро
20
Каналес
20
Каналес
5
Кастро
14
Сусаета
18
Гурпеги
18
Гурпеги
14
Сусаета
8
Лопес
25
Вигуэра
25
Вигуэра
8
Лопес
10
Муньяин
11
Гомес
11
Гомес
10
Муньяин
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Атлетик
14
Пабло Эрвияс
ПВ
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Яго Эррерин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
14
Пабло Эрвияс
ПВ
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Реал Сосьедад - Атлетик
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Реале Арена
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