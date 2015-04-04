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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Реал Сосьедад
Малага - Реал Сосьедад: обзор матча 04 апреля 2015
Малага
04.04.2015, суббота, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
55'
Ресио
83'
Р. Пардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Реал Сосьедад
90'
+4
Желтая карточка
Р. Пардо
Желтая карточка
Велигтон
90'
+2
Желтая карточка
А. Бока
90'
+2
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Н. Амрабат
90'
87'
Желтая карточка
Х. Прието
83'
ГОЛ! 1:1!
Р. Пардо
Пас отдал
А. Финнбогасон
Желтая карточка
С. Кастильехо
80'
77'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Г. Кастро
Замена
Дуда
️️️️
Хуанми
74'
71'
Желтая карточка
И. Ансотеги
66'
Замена
П. Эрвияс
️️️️
С. Каналес
66'
Замена
Р. Пардо
️️️️
Э. Гранеро
Желтая карточка
С. Санчес
65'
Замена
Р. Орта
️️️️
Саму
62'
ГОЛ! 1:0!
Ресио
Пас отдал
С. Кастильехо
55'
54'
Желтая карточка
И. Мартинес
43'
Желтая карточка
М. Бергара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
14
Саму
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
36
Ресио
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
18
Луис Альберто
АП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
4-3-1-2
13
Камени
15
Бока
20
Санчес
3
Велигтон
16
Росалес
14
Саму
10
Дардер
36
Ресио
70
Кастильехо
39
Амрабат
7
Хуанми
4-4-1-1
28
Рульи
2
Сальдуа
15
Ансотеги
26
Мартинес
17
Бершиче
10
Прието
23
Гранеро
5
Кастро
5
Бергара
20
Каналес
9
Агиррече
14
Саму
21
Орта
21
Орта
14
Саму
7
Хуанми
17
Дуда
17
Дуда
7
Хуанми
39
Амрабат
24
Гуэрра
24
Гуэрра
39
Амрабат
20
Каналес
14
Эрвияс
14
Эрвияс
20
Каналес
23
Гранеро
14
Пардо
14
Пардо
23
Гранеро
5
Кастро
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
5
Кастро
Остались в запасе
Малага
Реал Сосьедад
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
18
Луис Альберто
АП
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Малага - Реал Сосьедад
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Ла Росаледа
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