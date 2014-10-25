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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кордоба - Реал Сосьедад
Кордоба - Реал Сосьедад: обзор матча 25 октября 2014
Кордоба
25.10.2014, суббота, 23:59
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
87'
Хиско
22'
И. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кордоба - Реал Сосьедад
ГОЛ! 1:1!
Хиско
87'
Желтая карточка
Э. Кампабадаль
86'
83'
Желтая карточка
Э. Гранеро
Желтая карточка
Н. Гилас
83'
Желтая карточка
Д. Пинильос
80'
Замена
Х. Карлос
️️️️
Фидель
72'
71'
Замена
Х. Прието
️️️️
С. Каналес
68'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Р. Пардо
61'
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
Г. Кастро
56'
Желтая карточка
К. Вела
Замена
А. Гомес
️️️️
П. Клод Экенг Экенг
55'
Замена
Хиско
️️️️
Б. Гарсия
46'
22'
ГОЛ! 0:1!
И. Мартинес
Пас отдал
К. Вела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кордоба
1
Хуан Карлос
ВР
15
Дани Пинильос
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
33
Эдуард Кампабадаль
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
6
Лусо
ОП
10
Борха Гарсия
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Кордоба
13
Микель Саизар
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
7
Фаусто Росси
ОП
22
Ариц Гарай
ОП
23
Абель Гомес
ЦП
9
Хиско
ЦФ
Реал Сосьедад
31
Андер Бардахи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
4-2-3-1
1
Хуан Карлос
15
Пинильос
2
Пантич
12
Лопес
33
Кампабадаль
5
Экенг Экенг
6
Лусо
10
Фидель
10
Гарсия
10
Картабия
9
Гилас
4-3-1-2
13
Зубикараи
2
Сальдуа
15
Ансотеги
26
Мартинес
17
Бершиче
14
Пардо
5
Бергара
5
Кастро
20
Каналес
27
Финнбогасон
10
Вела
10
Фидель
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
10
Фидель
5
Экенг Экенг
23
Гомес
23
Гомес
5
Экенг Экенг
10
Гарсия
9
Хиско
9
Хиско
10
Гарсия
20
Каналес
10
Прието
10
Прието
20
Каналес
5
Кастро
17
Зурутуса
17
Зурутуса
5
Кастро
14
Пардо
23
Гранеро
23
Гранеро
14
Пардо
Остались в запасе
Кордоба
Реал Сосьедад
13
Микель Саизар
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
7
Фаусто Росси
ОП
22
Ариц Гарай
ОП
Главный тренер
Мирослав Джукич
14
Пабло Эрвияс
ПВ
31
Андер Бардахи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Микель Саизар
ВР
4
Яго Бузон
ЦЗ
7
Фаусто Росси
ОП
22
Ариц Гарай
ОП
Остались в запасе
14
Пабло Эрвияс
ПВ
31
Андер Бардахи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Кордоба - Реал Сосьедад
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
Кордоба
3 : 0
07.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Сельта (Б)
2 : 2
31.10.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Нуэво Арканхель
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