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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Альмерия
Реал Сосьедад - Альмерия: обзор матча 21 сентября 2014
Реал Сосьедад
21.09.2014, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 2
Завершен
Альмерия
85'
Г. Кастро
30'
А. де ла Белья (АГ)
52'
М. дос Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Альмерия
88'
Желтая карточка
Х. Наварро
ГОЛ! 1:2!
Г. Кастро
Пас отдал
Х. Прието
85'
81'
Замена
Ф. Велес
️️️️
Т. Хемед
79'
Вторая желтая
С. Дюбарбье
76'
Замена
Тьеви
️️️️
Э. Мендес
73'
Желтая карточка
Т. Парти
Замена
К. Мартинес
️️️️
Х. Сальдуа
71'
Замена
Р. Пардо
️️️️
М. Бергара
68'
65'
Желтая карточка
Верса
Замена
Г. Кастро
️️️️
С. Каналес
60'
58'
Желтая карточка
Ф. Сориано
58'
Желтая карточка
А. Трухильо
Желтая карточка
М. Бергара
56'
54'
Желтая карточка
С. Дюбарбье
52'
ГОЛ! 0:2!
М. дос Сантос
Пас отдал
Верса
30'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. де ла Белья
23'
Желтая карточка
Д. Зонго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Хаби Прието
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Альмерия
23
Рубен
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
12
Верса
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Реал Сосьедад
31
Андер Бардахи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Альмерия
23
Хулиан
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
23
Тьеви
ПВ
11
Веллингтон Силва
ПВ
10
Тирасил Дангда
ЦФ
3-4-1-2
13
Зубикараи
3
де ла Белья
26
Мартинес
2
Сальдуа
10
Прието
5
Бергара
6
Элустондо
23
Гранеро
20
Каналес
10
Вела
9
Агиррече
4-5-1
23
Рубен
23
Наварро
5
Трухильо
15
дос Сантос
16
Дюбарбье
7
Мендес
12
Верса
12
Азиз
18
Парти
19
Зонго
10
Хемед
2
Сальдуа
19
Мартинес
19
Мартинес
2
Сальдуа
5
Бергара
14
Пардо
14
Пардо
5
Бергара
20
Каналес
5
Кастро
5
Кастро
20
Каналес
10
Хемед
4
Фран Велес
4
Фран Велес
10
Хемед
7
Мендес
23
Тьеви
23
Тьеви
7
Мендес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Альмерия
31
Андер Бардахи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
10
Тирасил Дангда
ЦФ
23
Хулиан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
31
Андер Бардахи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Остались в запасе
10
Тирасил Дангда
ЦФ
23
Хулиан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Реал Сосьедад - Альмерия
1
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Реале Арена
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