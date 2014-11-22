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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Реал Сосьедад
Депортиво - Реал Сосьедад: обзор матча 22 ноября 2014
Депортиво
22.11.2014, суббота, 23:59
Испания. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Реал Сосьедад
85'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
И. Агиррече
Замена
И. Куэнка
️️️️
И. Кавалейру
83'
76'
Замена
П. Эрвияс
️️️️
С. Каналес
Замена
Точе
️️️️
Э. Поштига
75'
69'
Замена
Р. Пардо
️️️️
Г. Кастро
52'
Желтая карточка
И. Ансотеги
Замена
Ц. Вилк
️️️️
Х. Домингес
46'
Желтая карточка
Х. Медуньянин
37'
Желтая карточка
Хуанфран
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
31
Фабри
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
15
Лауре
ЦЗ
6
Цезари Вилк
ОП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Хуан Карлос
АП
9
Точе
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
4-4-2
31
Фабри
16
Луизиньо
26
Сидней
44
Инсуа
22
Лопо
6
Медуньянин
28
Домингес
6
Родригес
24
Хуанфран
9
Поштига
8
Иван Кавалейру
3-4-1-2
13
Зубикараи
19
Мартинес
15
Ансотеги
3
де ла Белья
5
Бергара
23
Гранеро
5
Кастро
6
Элустондо
20
Каналес
9
Агиррече
10
Вела
9
Поштига
9
Точе
9
Точе
9
Поштига
28
Домингес
6
Вилк
6
Вилк
28
Домингес
8
Иван Кавалейру
7
Куэнка
7
Куэнка
8
Иван Кавалейру
20
Каналес
14
Эрвияс
14
Эрвияс
20
Каналес
5
Кастро
14
Пардо
14
Пардо
5
Кастро
9
Агиррече
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
9
Агиррече
Остались в запасе
Депортиво
Реал Сосьедад
21
Хуан Карлос
АП
1
Герман Люкс
ВР
15
Лауре
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Виктор Фернандес
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
21
Хуан Карлос
АП
1
Герман Люкс
ВР
15
Лауре
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
Главный тренер
Виктор Фернандес
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Депортиво - Реал Сосьедад
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Риасор
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