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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Реал Сосьедад
Леванте - Реал Сосьедад: обзор матча 20 декабря 2014
Леванте
20.12.2014, суббота, 20:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
90+2'
А. Иваншиц (П)
48'
С. Каналес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Реал Сосьедад
90'
+4
Желтая карточка
М. Бергара
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Иваншиц
90'
+2
90'
+1
Замена
Ю. Бершиче
️️️️
С. Каналес
86'
Желтая карточка
Х. Рульи
Желтая карточка
Д. Мариньо
85'
80'
Замена
И. Эрнандес
️️️️
А. Финнбогасон
75'
Желтая карточка
А. Финнбогасон
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Н. Карабелас
75'
74'
Желтая карточка
Х. Прието
Замена
Р. Мартинс
️️️️
Д. Баррал
67'
65'
Замена
Р. Пардо
️️️️
П. Эрвияс
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Ж. Симао
55'
48'
ГОЛ! 0:1!
С. Каналес
Желтая карточка
Д. Баррал
42'
22'
Желтая карточка
И. Мартинес
Желтая карточка
Н. Карабелас
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
2
Иван Лопес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Леванте
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
32
Икер Эрнандес
ЦФ
4-1-2-3
13
Мариньо
15
Карабелас
26
Винтра
2
Лопес
4
Наварро
18
Диоп
23
Симао
23
Иваншиц
11
Касадесус
18
Баррал
25
Моралес
4-3-2-1
28
Рульи
19
Мартинес
3
де ла Белья
15
Ансотеги
26
Мартинес
5
Бергара
23
Гранеро
10
Прието
14
Эрвияс
20
Каналес
27
Финнбогасон
15
Карабелас
14
Гарсия
14
Гарсия
15
Карабелас
23
Симао
22
Сиссоко
22
Сиссоко
23
Симао
18
Баррал
9
Мартинс
9
Мартинс
18
Баррал
27
Финнбогасон
32
Эрнандес
32
Эрнандес
27
Финнбогасон
20
Каналес
17
Бершиче
17
Бершиче
20
Каналес
14
Эрвияс
14
Пардо
14
Пардо
14
Эрвияс
Остались в запасе
Леванте
Реал Сосьедад
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
13
Эно Зубикараи
ВР
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Леванте - Реал Сосьедад
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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