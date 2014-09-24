Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал Сосьедад
Севилья - Реал Сосьедад: обзор матча 24 сентября 2014
Севилья
24.09.2014, среда, 23:59
Испания. Примера, 5 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
18'
Ж. Деулофеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Реал Сосьедад
Замена
Я. Аспас
️️️️
К. Бакка
82'
Желтая карточка
Бету
78'
Желтая карточка
Б. Тремулинас
76'
75'
Замена
Ю. Бершиче
️️️️
Г. Кастро
70'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
С. Каналес
Замена
Д. Суарес
️️️️
Х. Антонио Рейес
70'
64'
Замена
К. Вела
️️️️
И. Агиррече
63'
Желтая карточка
Э. Гранеро
Замена
А. Видаль
️️️️
Ж. Деулофеу
63'
Желтая карточка
К. Бакка
55'
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
53'
Желтая карточка
С. Мбиа
48'
Желтая карточка
Д. Фигейраш
47'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
Б. Тремулинас
18'
9'
Желтая карточка
М. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Хаби Прието
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
Реал Сосьедад
31
Андер Бардахи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
4-1-3-2
34
Бету
14
Тремулинас
90
Фигейраш
2
Пареха
15
Колоджейчак
20
Крыховяк
11
Банега
19
Рейес
25
Мбиа
70
Бакка
10
Деулофеу
3-2-3-1-1
13
Зубикараи
3
де ла Белья
26
Мартинес
3
Гонсалес
2
Сальдуа
5
Гастаньяга
10
Прието
23
Гранеро
5
Кастро
20
Каналес
9
Агиррече
10
Деулофеу
22
Видаль
22
Видаль
10
Деулофеу
19
Рейес
4
Суарес
4
Суарес
19
Рейес
70
Бакка
10
Аспас
10
Аспас
70
Бакка
5
Кастро
17
Бершиче
17
Бершиче
5
Кастро
20
Каналес
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
20
Каналес
9
Агиррече
10
Вела
10
Вела
9
Агиррече
Остались в запасе
Севилья
Реал Сосьедад
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
31
Андер Бардахи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
Остались в запасе
31
Андер Бардахи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Севилья - Реал Сосьедад
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Новости команд
Все
Севилья
Реал Сосьедад
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+