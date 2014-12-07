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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал Сосьедад
Вильярреал - Реал Сосьедад: обзор матча 07 декабря 2014
Вильярреал
07.12.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 14 тур
4 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
64'
Бруно
73'
Д. Черышев
80'
М. Гомес
86'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Реал Сосьедад
87'
Замена
П. Эрвияс
️️️️
С. Каналес
ГОЛ! 4:0!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Пина
86'
Замена
Т. Пина
️️️️
Бруно
84'
Замена
Ж. Морено
️️️️
Д. Черышев
82'
ГОЛ! 3:0!
М. Гомес
Пас отдал
Д. Черышев
80'
77'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Д. Зурутуса
Замена
М. Гомес
️️️️
И. Уче
76'
ГОЛ! 2:0!
Д. Черышев
Пас отдал
И. Уче
73'
67'
Желтая карточка
И. Мартинес
65'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Р. Пардо
ГОЛ! 1:0!
Бруно
64'
Желтая карточка
Х. Коста
48'
Желтая карточка
Л. Вьетто
41'
35'
Желтая карточка
А. де ла Белья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
6
Джонатан
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вильярреал
13
Айтор
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
17
Томас Пина
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
24
Коста
3
Паулиста
4
Руис
2
Гаспар
14
Тригерос
21
Бруно
6
Джонатан
90
Черышев
14
Уче
10
Вьетто
4-4-1-1
13
Зубикараи
3
де ла Белья
19
Мартинес
26
Мартинес
15
Ансотеги
17
Зурутуса
23
Гранеро
10
Прието
14
Пардо
20
Каналес
10
Вела
14
Уче
16
Гомес
16
Гомес
14
Уче
21
Бруно
17
Пина
17
Пина
21
Бруно
90
Черышев
7
Морено
7
Морено
90
Черышев
20
Каналес
14
Эрвияс
14
Эрвияс
20
Каналес
14
Пардо
5
Кастро
5
Кастро
14
Пардо
17
Зурутуса
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
17
Зурутуса
Остались в запасе
Вильярреал
Реал Сосьедад
13
Айтор
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вильярреал - Реал Сосьедад
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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