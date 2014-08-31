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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Реал
Реал Сосьедад - Реал: обзор матча 31 августа 2014
Реал Сосьедад
31.08.2014, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
4 : 2
Завершен
Реал
35'
И. Мартинес
41'
Д. Зурутуса
65'
Д. Зурутуса
75'
К. Вела
5'
С. Рамос
11'
Г. Бэйл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Реал
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Х. Прието
83'
82'
Желтая карточка
Иско
77'
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Д. Карвахаль
ГОЛ! 4:2!
К. Вела
Пас отдал
М. Бергара
75'
74'
Замена
С. Хедира
️️️️
Л. Модрич
ГОЛ! 3:2!
Д. Зурутуса
Пас отдал
Х. Прието
65'
Замена
К. Вела
️️️️
И. Агиррече
60'
Замена
С. Каналес
️️️️
Г. Кастро
60'
ГОЛ! 2:2!
Д. Зурутуса
Пас отдал
А. де ла Белья
41'
36'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
ГОЛ! 1:2!
И. Мартинес
Пас отдал
Х. Прието
35'
Желтая карточка
Э. Гранеро
17'
11'
ГОЛ! 0:2!
Г. Бэйл
Пас отдал
Л. Модрич
5'
ГОЛ! 0:1!
С. Рамос
Пас отдал
Т. Кроос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛП
23
Эстебан Гранеро
ОП
5
Маркел Бергара
ОП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
(К)
ПП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Реал Сосьедад
31
Андер Бардахи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Карлос Вела
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
9
Рауль де Томас
ЦФ
4-2-3-1
13
Зубикараи
3
де ла Белья
26
Мартинес
6
Элустондо
2
Сальдуа
23
Гранеро
5
Бергара
5
Кастро
17
Зурутуса
10
Прието
9
Агиррече
4-2-3-1
12
Касильяс
14
Карвахаль
93
Рамос
3
Пепе
12
Марсело
8
Кроос
10
Модрич
18
Бэйл
22
Иско
23
Родригес
9
Бензема
10
Прието
3
Гонсалес
3
Гонсалес
10
Прието
5
Кастро
20
Каналес
20
Каналес
5
Кастро
9
Агиррече
10
Вела
10
Вела
9
Агиррече
14
Карвахаль
5
Арбелоа
5
Арбелоа
14
Карвахаль
10
Модрич
28
Хедира
28
Хедира
10
Модрич
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Реал
31
Андер Бардахи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
31
Андер Бардахи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Реал Сосьедад - Реал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Реале Арена
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