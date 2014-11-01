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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Малага
Реал Сосьедад - Малага: обзор матча 01 ноября 2014
Реал Сосьедад
01.11.2014, суббота, 23:59
Испания. Примера, 10 тур
0 : 1
Завершен
Малага
72'
Хуанми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Малага
86'
Желтая карточка
Ресио
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
С. Каналес
84'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Ю. Бершиче
76'
72'
ГОЛ! 0:1!
Хуанми
Пас отдал
Н. Амрабат
68'
Замена
Ресио
️️️️
Саму
Замена
И. Агиррече
️️️️
Р. Пардо
68'
64'
Замена
Дуда
️️️️
Антунеш
63'
Желтая карточка
Н. Амрабат
56'
Желтая карточка
Велигтон
52'
Замена
М. Торрес
️️️️
С. Санчес
Желтая карточка
Д. Зурутуса
45'
43'
Желтая карточка
С. Дардер
38'
Желтая карточка
Саму
Желтая карточка
Ю. Бершиче
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
3
Велигтон
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
14
Саму
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Реал Сосьедад
31
Андер Бардахи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
10
Хуанпи
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
4-3-2-1
13
Зубикараи
17
Бершиче
15
Ансотеги
26
Мартинес
2
Сальдуа
14
Пардо
17
Зурутуса
5
Бергара
20
Каналес
14
Эрвияс
10
Вела
4-3-1-2
13
Камени
16
Росалес
5
Антунеш
20
Санчес
3
Велигтон
14
Саму
4
Камачо
10
Дардер
70
Кастильехо
7
Хуанми
39
Амрабат
17
Бершиче
23
Гранеро
23
Гранеро
17
Бершиче
20
Каналес
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
20
Каналес
14
Пардо
9
Агиррече
9
Агиррече
14
Пардо
20
Санчес
23
Торрес
23
Торрес
20
Санчес
14
Саму
36
Ресио
36
Ресио
14
Саму
5
Антунеш
17
Дуда
17
Дуда
5
Антунеш
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Малага
31
Андер Бардахи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
10
Хуанпи
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Остались в запасе
31
Андер Бардахи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
Остались в запасе
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Гильермо Очоа
ВР
10
Хуанпи
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Реал Сосьедад - Малага
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Реале Арена
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