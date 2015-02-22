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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Севилья
Реал Сосьедад - Севилья: обзор матча 22 февраля 2015
Реал Сосьедад
22.02.2015, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 24 тур
4 : 3
Завершен
Севилья
16'
И. Агиррече
48'
Х. Прието (П)
82'
А. Аррибас (АГ)
90'
Х. Прието
43'
Т. Колоджейчак
67'
К. Бакка
78'
К. Гамейро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Севилья
Желтая карточка
Х. Рульи
90'
+2
ГОЛ! 4:3!
Х. Прието
Пас отдал
Р. Пардо
90'
Замена
М. Бергара
️️️️
Г. Кастро
89'
Желтая карточка
Э. Гранеро
88'
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
А. Аррибас
82'
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
А. де ла Белья
81'
80'
Желтая карточка
Д. Карришу
78'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
К. Гамейро
Желтая карточка
И. Мартинес
77'
Замена
П. Эрвияс
️️️️
С. Каналес
77'
70'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
67'
ГОЛ! 2:2!
К. Бакка
Пас отдал
Э. Банега
65'
Замена
Д. Суарес
️️️️
В. Иборра
Желтая карточка
Х. Прието
54'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Прието
48'
47'
Желтая карточка
Б. Тремулинас
46'
Замена
Витоло
️️️️
Ж. Деулофеу
43'
ГОЛ! 1:1!
Т. Колоджейчак
Пас отдал
Ж. Деулофеу
ГОЛ! 1:0!
И. Агиррече
Пас отдал
Х. Сальдуа
16'
Желтая карточка
А. де ла Белья
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
35
Алайн
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Севилья
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
7
Витоло
ЛВ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
19
Луисми
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-4-1-1
28
Рульи
15
Ансотеги
3
де ла Белья
26
Мартинес
2
Сальдуа
14
Пардо
23
Гранеро
5
Кастро
10
Прието
20
Каналес
9
Агиррече
3-2-3-2
15
Серхио Рико
15
Колоджейчак
14
Аррибас
90
Фигейраш
22
Видаль
14
Тремулинас
23
Карришу
10
Иборра
11
Банега
70
Бакка
10
Деулофеу
20
Каналес
14
Эрвияс
14
Эрвияс
20
Каналес
5
Кастро
5
Бергара
5
Бергара
5
Кастро
3
де ла Белья
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
3
де ла Белья
10
Иборра
4
Суарес
4
Суарес
10
Иборра
10
Деулофеу
7
Витоло
7
Витоло
10
Деулофеу
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Севилья
35
Алайн
ЦП
13
Эно Зубикараи
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
35
Алайн
ЦП
13
Эно Зубикараи
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
19
Луисми
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Реал Сосьедад - Севилья
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
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