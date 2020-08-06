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Роман Павлюченко
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
1
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
10
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
6
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Все новости
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
1
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
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Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
2
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
1
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
1
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
6
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
4
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
23
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
4
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
12
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
8
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
9
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
9
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
2
16:26
Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»
6
16:26
«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»
5
16:20
Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»
6
16:13
Оффтоп
Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
6
16:09
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
1
16:00
⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
167
15:48
Суарес: «Если бы Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы «Золотой мяч»
1
15:44
Глава пресс-службы «Спартака» объяснил, почему Промес заслуживает российское гражданство
1
15:36
«Чем РПЛ провинилась? Необъяснимые инициативы». Черданцев – о Fan ID
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15:30
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«Зенит» разгромил «Пари НН» в первом круге РПЛ. Сколько голов забьет в Петербурге?
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Роман Павлюченко - статьи
Нападающий
Имя
Роман
Отчество
Анатольевич
Фамилия
Павлюченко
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
15 декабря 1981 (41 год)
Рост
188
Вес
84
Статистика
Новости
Статьи
Посты
06.08.2020 15:55
Где сейчас Павлюченко и Самедов. Внезапно – в клубе ПФЛ, где играют по дружбе и бесплатно
Пенсия откладывается.
17.02.2020 15:50
Помните голы русских легионеров топ-клубам Европы? Тест на память и гордость
В их числе теперь и Смолов.
17
30.01.2019 22:07
Не поверите, но «Арарат» возвращается в Россию. И опять берет Павлюченко
Что происходит?
9
01.11.2018 12:39
Как сейчас дела у Павлюченко
В последнее время он играл в любительском футболе.
4
26.07.2018 05:00
8 самых дорогих трансферов россиян в Европу
Головин побил рекорд продаж.
13
15.11.2017 13:45
В «Арарате» опять скандал. Теперь вокруг Павлюченко
Самый шумный клуб России в этом сезоне продолжает удивлять.
7
11.11.2017 12:00
«Лужники» возвращаются! Почему этот стадион – легендарный
Многие великие матчи были сыграны именно здесь.
11
28.10.2017 14:30
«Арарат» рвет соперников по ПФЛ, но Григоряна уволили. За что?
Уже есть ответ – за хамское общение с футболистами.
22
05.09.2017 16:23
«Нам объявили, что «Арарат» закрывается». Что происходит в клубе?
Главная новость дня: главный тренер «Арарата» объявил о том, что клуб закроют. «Бомбардир» суммирует слухи и факты о ситуации.
33
29.08.2017 09:45
Наполненный звездами «Арарат» побеждает всех. И это самый интересный клуб России
Павлюченко стал любимцем армянских фанатов, а его клуб рвется к успеху в Кубке России и выходу в ФНЛ. Александр Плеханов посмотрел футбол с трибуны и разобрался, что вообще из себя представляет «Арарат».
43
23.05.2017 20:00
Спаллетти возглавит «Интер». Промес снялся в клипе про «Спартак». Дайджест событий дня
Глушаков рассказал, сколько времени будет играть за «Спартак». ЦСКА объявил об уходе трех игроков. Спаллетти будет тренировать «Интер». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
6
16.05.2017 20:55
Промес останется в «Спартаке». На новом стадионе «Зенита» могут поменять газон. Дайджест событий дня
Федун мечтает о «Спартаке» в полуфинале Лиги чемпионов. Павлюченко дисквалифицирован за слова в адрес Ари. Мората не пожал руку Зидану. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
14
03.05.2017 19:50
«Павлюченко и Ари из одной пачки контрацептивов». Скандал с финалом Кубка России продолжается
Финал Кубка России закончился грандиозной дракой и перерос в лавину оскорблений через прессу, а сегодня разгорелся с новой силой. «Бомбардир» разбирается, как так получилось и что теперь будет.
29
11.12.2016 13:30
5 очков отрыва и другие сходства между прошлой и нынешней чемпионскими гонками «Спартака» и «Зенита»
Отрыв, опытный тренер против начинающего, самоустранение ЦСКА и «Локомотива» и кое-что еще. Прошлый раз «Спартак» и «Зенит» бились за чемпионство вместе девять лет назад. «Бомбардир» вспоминает, чем та чемпионская гонка похожа на нынешнюю.
11
05.12.2016 10:00
Без лимита. Каким был чемпионат, когда в нем забивали россияне
Федор Смолов занимает первое место в списке бомбардиров РФПЛ и рвется ко второму подряд титулу лучшего голеадора. До него в чемпионате России семь лет лучшими становились легионеры. Данил Замалетдинов вспоминает о времени, когда россияне все еще забивали.
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