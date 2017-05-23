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    Спаллетти возглавит «Интер». Промес снялся в клипе про «Спартак». Дайджест событий дня


    2.7
    Голосов: 3
    23.05.2017 20:00
    Глушаков рассказал, сколько времени будет играть за «Спартак». ЦСКА объявил об уходе трех игроков. Спаллетти будет тренировать «Интер». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Промес записал клип про «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес принял участие в съемках клипа про московский клуб. Голландский футболист записал трек про красно-белых вместе с рэп-исполнителем Alex Maniac.

    В Испании арестован бывший президент «Барселоны»

    Во вторник, 23 мая, экс-президент «Барселоны» Сандро Роcсель был арестован в Испании. Он обвиняется в отмывании денег на сумму в 35 миллионов евро. По данным следствия Россель вместе с руководством Федерации футбола Бразилии (CBF) присвоил себе не менее 15 миллионов евро на незаконной продаже прав на изображение сборной Бразилии, ее представителей, а также на продаже прав показа товарищеских игр национальной команды этой страны.

    Ранее на Росселя было заведено дело о мошенничестве и препятствии работы трансферного рынка в условиях свободной конкуренции. Он уже подозревается в отмывании денег при переходе Неймара в «Барселону» из «Сантоса».

    Президента ФИФА подозревают в нарушении закона. Что нужно знать о ситуации

    ЦСКА объявил об уходе Панченко, Ионова и Чепчугова

    ЦСКА объявил о расставании с тремя футболистами. Клуб покинут нападающий Кирилл Панченко, хавбек Алексей Ионов и голкипер Сергей Чепчугов. «Динамо», за которое Панченко выступал в минувшем сезоне на правах аренды, выкупило права на 27-летнего игрока. Ионов, проведший прошлый сезон в аренде в ЦСКА, вернулся в стан бело-голубых по истечении ее срока. Чепчугов покинул красно-синих, так как у него завершился контракт.

    «Интер» заключит контракт со Спаллетти на следующей неделе

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти подпишет соглашение с «Интером» в течение следующей недели, сообщил на своей странице в твиттере итальянский журналист Танкреди Палмери. Ранее появилась информация, что контракт будет заключен сроком на три года, а зарплата 58-летнего специалиста составит 4 миллиона евро.

    Павлюченко сообщил, что покидает «Урал» и возвращается в Москву

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко заявил, что принял решение уйти из екатеринбургского клуба по истечении срока контракта. «Я ухожу из «Урала», принял такое решение. Теперь возвращаюсь в Москву. Где продолжу карьеру? Пока ничего сказать не могу», – сказал Павлюченко.

    Полиция Франции обыскала офис «ПСЖ» и дома Ди Марии и Пасторе

    Сегодня, 23 мая, французская полиция провела обыск в офисе «ПСЖ», а также домах полузащитников Анхеля Ди Марии и Хавьера Пасторе в рамках операции против налогового мошенничества. Операция, осуществляемая управлением по борьбе с коррупцией и финансовыми нарушениями, является результатом расследований, инициированных прокуратурой после утечки документов, опубликованных на сайте Football Leaks.

    Согласно информации, появившейся в декабре прошлого года, Ди Мария перевел не менее 5,1 миллиона евро на швейцарские счета через Голландию и непрозрачную компанию, расположенную в Панаме. Пасторе в свою очередь перенаправил 1,9 миллиона через аналогичную сеть.

    Глушаков: «Готов заключить контракт со «Спартаком» на пять лет и завершить там карьеру»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что хочет закончить карьеру в стане красно-белых. «Конечно, хотелось бы поскорее подписать новый контракт, чтобы я тренировался и играл со спокойной душой. Готов его на пять лет заключить, закончить карьеру в «Спартаке» и остаться там работать», – сказал Глушаков.

    «Зачем после 0:3 рвать сетку и ломать ворота?». Стыдное поведение фанатов «Спартака» в Туле

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.7 Голосов: 3
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 24 мая 2017, 14:29

      в Туле надо было ловить охреневших "болельщиков"и взыскивать ущерб в тройном размере! чуйства у них, видете ли

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 24 мая 2017, 07:33

      Панченко зря продали,мог бы пригодится,а Ионова и Чепчугова не сильно жалко!

      0
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      Рейтинг: +87

      bakha23 23 мая 2017, 23:24

      Наконец то топ клуб тренирована будет успехов ему

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      Ответить
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 23 мая 2017, 21:05

      клип так себе, бедноват по движениям

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      Рейтинг: +305

      Bobafett > Fancyfall 23 мая 2017, 21:39

      Да что то и по тексту не айс, можно было бы что то по маштабней прочитать!

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