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Роман Павлюченко
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
1
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
10
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
6
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Все новости
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
1
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
Реклама
Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
2
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
1
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
1
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
6
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
4
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
23
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
4
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
12
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
8
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
9
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
9
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
2
16:26
Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»
6
16:26
«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»
5
16:20
Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»
6
16:13
Оффтоп
Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
6
16:09
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
1
16:00
⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
167
15:48
Суарес: «Если бы Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы «Золотой мяч»
1
15:44
Глава пресс-службы «Спартака» объяснил, почему Промес заслуживает российское гражданство
1
15:36
«Чем РПЛ провинилась? Необъяснимые инициативы». Черданцев – о Fan ID
1
15:30
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«Зенит» разгромил «Пари НН» в первом круге РПЛ. Сколько голов забьет в Петербурге?
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Роман Павлюченко - посты
Нападающий
Имя
Роман
Отчество
Анатольевич
Фамилия
Павлюченко
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
15 декабря 1981 (41 год)
Рост
188
Вес
84
Статистика
Новости
Статьи
Посты
28.06.2018 12:35
Россия на ЕВРО-08
Легендарный путь сборной России по футболу на европейском первенстве
17.10.2017 19:50
Главный матч в новейшей истории сборной России
Десять лет прошло с момента легендарной победы над Англией.
27
20.07.2017 12:31
Суперголы Павлюченко и Лебеденко за «Арарат» в первом матче в ПФЛ. Видео.
Блог «121» представляет вашему вниманию видеообзор первого матча «Арарата» в ПФЛ, в котором Игорь Лебеденко и Роман Павлюченко забили фантастические голы.
02.06.2017 09:45
Троллинг Бэйла и iPhone в подарок. Куда перешли Павлюченко и Измайлов
Московский «Арарат» существует всего два месяца, а уже подписал Павлюченко с Измайловым и замахнулся на Бэйла. Но пока новый клуб больше напоминает очередной пшик.
30
12.04.2017 17:20
Главный русский форвард этой весны. Кто он такой?
Забив пять голов в семи матчах, Владимир Ильин дерзко ворвался в большой футбол и уже метит в сборную. Блог Vanity Fair – о главном открытии этой весны.
5
19.02.2017 17:00
Беги, Алекс! Петиция Александру Кержакову
Летом «Зенит» планирует предложить Кержакову последний контракт на год. Сам Александр тем временем выпустил автобиографию. Блог Vanity Fair призывает бомбардира не спешить с подведением итогов.
20
19.12.2016 16:15
Свободная касса. Тошич, Данни и другие звезды РФПЛ, чьи контракты истекают летом
Все гадают, уедет ли Витсель в «Ювентус», продлит ли контракт Миранчук и закончит ли с футболом Игнашевич. Блог «Vanity Fair» собрал целую крутую команду из будущих безработных.
18
10.12.2016 19:16
Dream Team. Бывшие для «Локомотива»
По слухам, зимой «Локомотив» может подписать трех своих экс-игроков – Измайлова, Билялетдинова и Оздоева. Однако в лиге есть еще полтора десятка бывших «железнодорожников», из которых можно сколотить команду, вполне конкурентоспособную на уровне РФПЛ
08.09.2016 08:15
Жулиано, Денисов, Сонг и еще 6 самых удачных летних трансферов российских клубов
Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» отобрал самые выгодные сделки, которые провернули отечественные клубы этим летом.
10
07.09.2016 15:00
Иваныч. 10 лет дебюту Хиддинка в сборной России
Диванные эксперты ищут прогресс в игре сборной Черчесова и уже наверняка видят проблески футбола, который Россия покажет миру в 2018 году. Блог «Vanity Fair» вспоминает, с чего начиналась русско-голландская сказка-2008.
4
27.06.2016 17:00
Гус всемогущий. Что ждать от назначения голландского специалиста
«Диванный Эксперт» – о потенциальном спасителе сборной России, который уже приводил нашу команду к успеху, а теперь горит желанием сделать это снова.
3
26.06.2016 17:15
Не драма, а комедия: информационная война с лимитом на легионеров
Развенчание мифа о «безлимитной» сборной и мысли вслух о том, кому могут быть выгодны крики об отмене лимита на легионеров в России.
24
23.06.2016 11:19
«Русские идут!» Что говорили о сборной России восемь лет назад
В виду последних неудач, «Диванный Эксперт» листает европейскую прессу и вспоминает, что писали о сборной России на Евро-2008.
9
05.06.2016 12:46
Черчесов в «Зальцбурге», Головин в Англии. Трансферные новости о русских легионерах
«Вильярреал» нацелился на Черышева. Иванов уедет во Францию. Денисов и Павлюченко договариваются с казахстанскими клубами. Блог «Русские и тут» рассказывает об игроках, которые могут продолжить карьеру в Европе и за ее пределами.
3
28.03.2016 18:40
Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
«Бомбардир» регулярно рассказывает о русских игроках, которые решили играть в Европе. Когда-то таких ребят было значительно больше. Попробуйте вспомнить, за какие зарубежные клубы наши легионеры выступали в прошлом.
68
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