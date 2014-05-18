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Алессандро Бернардини
Статистика
Алессандро Бернардини - статистика
Завершил карьеру
21 января 1987 (39), Домодоссола
#2 | Защитник
189 см
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кьево
13
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
2 : 1
18.05.2014
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Кальяри
0 : 1
11.05.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
0 : 1
04.05.2014
Торино
1' - 60'
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
2 : 1
27.04.2014
Кьево
90' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
0 : 1
19.04.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
2 : 4
13.04.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0 : 1
05.04.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
3 : 0
29.03.2014
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Кьево
3 : 0
26.03.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0 : 2
22.03.2014
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
3 : 1
16.03.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
2 : 1
09.03.2014
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2 : 1
02.03.2014
Кьево
79' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
2 : 0
23.02.2014
Катания
73' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3 : 1
16.02.2014
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
3 : 0
08.02.2014
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кьево
0 : 2
02.02.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Наполи
1 : 1
25.01.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
1 : 1
13.01.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
4 : 1
22.12.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кьево
0 : 1
15.12.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
0 : 1
08.12.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
0 : 1
23.11.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кьево
0 : 0
10.11.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
0 : 0
04.11.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
1 : 0
31.10.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
0 : 1
05.10.2013
Аталанта
1' - 73'
Италия. Серия А, 6 тур
Катания
2 : 0
29.09.2013
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
1 : 2
25.09.2013
Ювентус
1' - 90'
65'
Италия. Серия А, 4 тур
Кьево
2 : 1
21.09.2013
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
3 : 0
15.09.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Ливорно
0 : 2
25.08.2013
Рома
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