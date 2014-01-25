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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кьево
Наполи - Кьево: обзор матча 25 января 2014
Наполи
25.01.2014, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Кьево
88'
Р. Альбиоль
18'
Д. Сардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кьево
ГОЛ! 1:1!
Р. Альбиоль
88'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
К. Маджо
79'
78'
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
А. Палоски
72'
Замена
И. Радованович
️️️️
С. Бентивольо
66'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
61'
Желтая карточка
Б. Цесар
Желтая карточка
К. Маджо
59'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Б. Джемаили
56'
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сардо
Пас отдал
С. Теро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
13
Давиде Барити
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Кьево
3
Клейтон
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
24
Маодо Мбайе
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
3-4-3
1
Кабрал
3
Бритос
39
Альбиоль
15
Ревейер
88
Инлер
21
Джемаили
17
Гамшик
11
Маджо
10
Мертенс
7
Кальехон
9
Игуаин
3-2-3-2
1
Пуджиони
3
Драме
12
Цесар
3
Дайнелли
21
Фрей
20
Сардо
56
Хетемай
7
Бентивольо
30
Ригони
9
Палоски
77
Теро
21
Джемаили
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
21
Джемаили
11
Маджо
10
Инсинье
10
Инсинье
11
Маджо
7
Бентивольо
16
Радованович
16
Радованович
7
Бентивольо
9
Палоски
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
9
Палоски
Остались в запасе
Наполи
Кьево
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Давиде Барити
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
27
Деян Лазаревич
ЦФ
24
Маодо Мбайе
ЦП
3
Клейтон
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Давиде Барити
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
24
Маодо Мбайе
ЦП
3
Клейтон
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Наполи - Кьево
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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