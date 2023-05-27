Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Даниэл Калиджиури - статистика

Завершил карьеру
15 января 1988 (38), Филлинген-Швеннинген
#20 | Нападающий
186 см | 78 кг
Германия | Италия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аугсбург
13
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия М
2 : 0
27.05.2023
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Аугсбург
0 : 3
21.05.2023
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бохум
3 : 2
13.05.2023
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Аугсбург
1 : 0
06.05.2023
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Аугсбург
1 : 1
21.04.2023
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
РБ Лейпциг
3 : 2
15.04.2023
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Аугсбург
1 : 3
08.04.2023
Кельн
65' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вольфсбург
2 : 2
01.04.2023
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
1 : 1
18.03.2023
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Бавария
5 : 3
11.03.2023
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Аугсбург
2 : 1
04.03.2023
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Герта
2 : 0
25.02.2023
Аугсбург
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
1 : 0
17.02.2023
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Майнц
3 : 1
11.02.2023
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
1 : 0
03.02.2023
Байер
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фрайбург
3 : 1
28.01.2023
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
1 : 0
25.01.2023
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия Д
4 : 3
22.01.2023
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Аугсбург
0 : 1
12.11.2022
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Унион
2 : 2
09.11.2022
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Аугсбург
1 : 2
05.11.2022
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Штутгарт
2 : 1
29.10.2022
Аугсбург
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
3 : 3
22.10.2022
РБ Лейпциг
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кельн
3 : 2
16.10.2022
Аугсбург
46' - 90'
69'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
1 : 1
08.10.2022
Вольфсбург
86' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 0
17.09.2022
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
0 : 1
09.09.2022
Аугсбург
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
0 : 2
04.09.2022
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хоффенхайм
1 : 0
27.08.2022
Аугсбург
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
1 : 2
20.08.2022
Майнц
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
1 : 2
13.08.2022
Аугсбург
65' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
0 : 4
06.08.2022
Фрайбург
1' - 59'
Главные новости
Бабич ответил на слова из «Зенита», что «Спартак» не претендует на чемпионство
19:47
1
Определен клуб РПЛ с худшей трансферной работой летом
19:27
Российский тренер произвел фурор в Италии
19:20
3
АПЛ. «Брайтон» отпинал «Арсенал» (3:0), у команды Артеты первая потеря в сезоне
18:56
Символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии Радимова
18:46
4
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
4
Колосков констатировал развал команды РПЛ
17:25
2
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
4
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
3
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+