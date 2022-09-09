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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Аугсбург
Вердер - Аугсбург: обзор матча 09 сентября 2022
Вердер
09.09.2022, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Аугсбург
63'
Э. Демирович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Аугсбург
Желтая карточка
А. Пипер
90'
+8
90'
+7
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
М. Бериша
90'
+6
Желтая карточка
Р. Гикевич
Пенальти не реализован!
М. Дукщ
90'
+5
Желтая карточка
Н. Шмидт
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
К. Груэсо
90'
+3
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
Э. Юнг
86'
78'
Замена
А. Майер
️️️️
Ф. Нидерлехнер
76'
Желтая карточка
М. Бауэр
70'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Э. Демирович
Замена
И. Груев
️️️️
К. Гросс
67'
Замена
О. Бурк
️️️️
Р. Шмид
67'
Замена
Н. Шмидт
️️️️
Й. Стаге
67'
63'
ГОЛ! 0:1!
Э. Демирович
Пас отдал
М. Бериша
Желтая карточка
Н. Фуллкруг
38'
32'
Желтая карточка
Э. Реджбечай
Замена
М. Цеттерер
️️️️
И. Павленка
29'
Желтая карточка
К. Гросс
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
20
Мергим Бериша
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Аугсбург
30
Даниэль Клейн
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Арне Майер
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
25
Лукас Петков
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
3-3-1-1-2
1
Павленка
5
Юнг
13
Велькович
32
Фридль
5
Пипер
36
Гросс
8
Вайзер
6
Стаге
10
Шмид
33
Дукщ
10
Фуллкруг
4-2-1-3
12
Гикевич
20
Гумни
5
Бауэр
14
Гаувелеув
57
Иаго
11
Груэсо
37
Реджбечай
28
Хан
7
Нидерлехнер
9
Демирович
20
Бериша
1
Павленка
16
Цеттерер
16
Цеттерер
1
Павленка
5
Юнг
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
5
Юнг
36
Гросс
4
Груев
4
Груев
36
Гросс
6
Стаге
31
Шмидт
31
Шмидт
6
Стаге
10
Шмид
7
Бурк
7
Бурк
10
Шмид
7
Нидерлехнер
10
Майер
10
Майер
7
Нидерлехнер
9
Демирович
97
Йенсен
97
Йенсен
9
Демирович
20
Бериша
20
Калиджиури
20
Калиджиури
20
Бериша
Остались в запасе
Вердер
Аугсбург
4
Никлас Штарк
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
14
Бенжамин Голлер
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
30
Даниэль Клейн
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
11
Рубен Варгас
ЛВ
25
Лукас Петков
ПВ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
4
Никлас Штарк
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
14
Бенжамин Голлер
ПВ
Остались в запасе
30
Даниэль Клейн
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
11
Рубен Варгас
ЛВ
25
Лукас Петков
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Вердер - Аугсбург
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
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