Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Аугсбург
Штутгарт - Аугсбург: обзор матча 29 октября 2022
Штутгарт
29.10.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Аугсбург
15'
С. Гирасси
90+1'
В. Антон
4'
Ф. Нидерлехнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Аугсбург
Замена
А. Каразор
️️️️
Л. Пфайффер
90'
+6
Замена
П. Штенцель
️️️️
В. Антон
90'
+6
Желтая карточка
Л. Пфайффер
90'
+5
90'
+3
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Л. Петков
90'
+3
Замена
А. Майер
️️️️
К. Груэсо
ГОЛ! 2:1!
В. Антон
Пас отдал
Т. Томаш
90'
+1
79'
Замена
Ф. Удуохай
️️️️
М. Педерсен
78'
Желтая карточка
Э. Реджбечай
Замена
Л. Эглофф
️️️️
К. Фюрих
76'
Замена
Т. Томаш
️️️️
Силас
66'
25'
Замена
Л. Петков
️️️️
Р. Варгас
ГОЛ! 1:1!
С. Гирасси
Пас отдал
Б. Соса
15'
13'
Желтая карточка
К. Груэсо
4'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
Ф. Йенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
26
Силас
ПВ
10
Крис Фюрих
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
11
Карлос Груэсо
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
28
Николас Нартей
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Аугсбург
30
Даниэль Клейн
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Лукас Петков
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
4-1-1-2-2
21
Мюллер
3
Соса
3
Антон
23
Загаду
21
Ито
3
Эндо
8
Ахамада
26
Силас
10
Фюрих
9
Гирасси
16
Пфайффер
3-2-2-3
40
Коубек
5
Бауэр
14
Гаувелеув
22
Педерсен
11
Груэсо
37
Реджбечай
97
Йенсен
11
Варгас
9
Демирович
7
Нидерлехнер
20
Бериша
16
Пфайффер
16
Каразор
16
Каразор
16
Пфайффер
3
Антон
15
Штенцель
15
Штенцель
3
Антон
10
Фюрих
25
Эглофф
25
Эглофф
10
Фюрих
26
Силас
8
Томаш
8
Томаш
26
Силас
22
Педерсен
2
Удуохай
2
Удуохай
22
Педерсен
11
Груэсо
10
Майер
10
Майер
11
Груэсо
11
Варгас
25
Петков
25
Петков
11
Варгас
Петков
20
Калиджиури
20
Калиджиури
Петков
Остались в запасе
Штутгарт
Аугсбург
1
Фабиан Бредлов
ВР
28
Николас Нартей
ЦП
10
Танги Кулибали
ЛВ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
30
Даниэль Клейн
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
28
Николас Нартей
ЦП
10
Танги Кулибали
ЛВ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
9
Томас Кастанарас
ЦФ
Остались в запасе
30
Даниэль Клейн
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Главный тренер
Михаэль Виммер
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Штутгарт - Аугсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
Новости команд
Все
Штутгарт
Аугсбург
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+