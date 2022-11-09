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Бундеслига 2026/2027
Унион - Аугсбург
Унион - Аугсбург: обзор матча 09 ноября 2022
Унион
09.11.2022, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Аугсбург
7'
Ш. Бекер
22'
К. Беренс
9'
Ф. Нидерлехнер
39'
Ф. Нидерлехнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Аугсбург
Замена
Джордан
️️️️
К. Беренс
84'
Замена
М. Торсбю
️️️️
П. Зегуйн
83'
Замена
К. Триммель
️️️️
Н. Гисельман
83'
77'
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
Р. Гумни
Замена
С. Михель
️️️️
Ш. Бекер
77'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
Я. Хаберер
70'
65'
Замена
Л. Петков
️️️️
Р. Варгас
65'
Замена
А. Майер
️️️️
Э. Демирович
47'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
39'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Нидерлехнер
32'
Замена
Ф. Удуохай
️️️️
М. Бауэр
32'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
М. Бериша
26'
Желтая карточка
Э. Демирович
ГОЛ! 2:1!
К. Беренс
Пас отдал
Н. Гисельман
22'
21'
Желтая карточка
М. Бауэр
20'
Желтая карточка
Р. Гумни
Желтая карточка
Р. Хедира
12'
9'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
Э. Демирович
ГОЛ! 1:0!
Ш. Бекер
Пас отдал
П. Зегуйн
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Унион
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
27
Милош Пантович
АП
11
Свен Михель
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
10
Арне Майер
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
25
Лукас Петков
ПВ
3-3-2-1-1
22
Грил
5
Дехи
31
Кнохе
2
Лейте
17
Гисельман
8
Хедира
26
Рюэрсон
30
Зегуйн
19
Хаберер
23
Бекер
91
Беренс
4-1-1-1-3
12
Гикевич
20
Гумни
5
Бауэр
14
Гаувелеув
57
Иаго
14
Баумгартлингер
37
Реджбечай
11
Варгас
7
Нидерлехнер
9
Демирович
20
Бериша
17
Гисельман
28
Триммель
28
Триммель
17
Гисельман
19
Хаберер
78
Харагучи
78
Харагучи
19
Хаберер
30
Зегуйн
2
Торсбю
2
Торсбю
30
Зегуйн
23
Бекер
11
Михель
11
Михель
23
Бекер
91
Беренс
9
Джордан
9
Джордан
91
Беренс
5
Бауэр
2
Удуохай
2
Удуохай
5
Бауэр
20
Гумни
39
Оксфорд
39
Оксфорд
20
Гумни
9
Демирович
10
Майер
10
Майер
9
Демирович
20
Бериша
97
Йенсен
97
Йенсен
20
Бериша
11
Варгас
25
Петков
25
Петков
11
Варгас
Остались в запасе
Унион
Аугсбург
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
27
Милош Пантович
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
27
Милош Пантович
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Унион - Аугсбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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