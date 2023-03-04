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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Вердер
Аугсбург - Вердер: обзор матча 04 марта 2023
Аугсбург
04.03.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Вердер
6'
Д. Бельо
46'
А. Майер
16'
Й. Стаге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Вердер
79'
Замена
М. Филипп
️️️️
М. Дукщ
79'
Замена
Э. Динкчи
️️️️
Э. Юнг
Замена
К. Йебоа
️️️️
Д. Бельо
74'
Замена
М. Бериша
️️️️
Р. Варгас
68'
Замена
Иаго
️️️️
М. Педерсен
68'
68'
Замена
М. Вайзер
️️️️
Л. Биттенкурт
68'
Замена
Р. Шмид
️️️️
Й. Стаге
Желтая карточка
М. Педерсен
64'
61'
Желтая карточка
К. Гросс
60'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
ГОЛ! 2:1!
А. Майер
Пас отдал
Э. Демирович
46'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Н. Дорш
46'
Замена
М. Бауэр
️️️️
Р. Вейга
34'
Желтая карточка
Р. Вейга
28'
16'
ГОЛ! 1:1!
Й. Стаге
Пас отдал
Л. Биттенкурт
ГОЛ! 1:0!
Д. Бельо
Пас отдал
Р. Гумни
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
12
Ренату Вейга
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
10
Арне Майер
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
9
Дион Бельо
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
4
Илия Груев
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
57
Иаго
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
3
Tim-Justin Dietrich
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Романо Шмид
АП
18
Эрен Динкчи
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
27
Tom Kaspar Berger
ЦФ
4-2-1-1-2
12
Гикевич
22
Педерсен
12
Вейга
14
Гаувелеув
20
Гумни
6
Дорш
10
Майер
7
Энгелс
11
Варгас
9
Демирович
9
Бельо
3-2-2-1-2
1
Павленка
32
Фридль
5
Пипер
5
Юнг
36
Гросс
4
Груев
31
Шмидт
6
Стаге
32
Биттенкурт
33
Дукщ
10
Фуллкруг
22
Педерсен
57
Иаго
57
Иаго
22
Педерсен
12
Вейга
5
Бауэр
5
Бауэр
12
Вейга
6
Дорш
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
6
Дорш
11
Варгас
20
Бериша
20
Бериша
11
Варгас
9
Бельо
9
Йебоа
9
Йебоа
9
Бельо
32
Биттенкурт
8
Вайзер
8
Вайзер
32
Биттенкурт
6
Стаге
10
Шмид
10
Шмид
6
Стаге
5
Юнг
18
Динкчи
18
Динкчи
5
Юнг
33
Дукщ
26
Филипп
26
Филипп
33
Дукщ
Остались в запасе
Аугсбург
Вердер
40
Томаш Коубек
ВР
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
3
Tim-Justin Dietrich
ЦЗ
27
Tom Kaspar Berger
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
3
Tim-Justin Dietrich
ЦЗ
27
Tom Kaspar Berger
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Аугсбург - Вердер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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