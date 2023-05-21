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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Боруссия Д
Аугсбург - Боруссия Д: обзор матча 21 мая 2023
Аугсбург
21.05.2023, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия Д
59'
С. Аллер
84'
С. Аллер
90+4'
Ю. Брандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Боруссия Д
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
Ю. Брандт
Пас отдал
Н. Шлоттербек
90'
+2
Замена
Д. Рейна
️️️️
Д. Мален
90'
+1
Замена
Н. Шлоттербек
️️️️
М. Хуммельс
84'
ГОЛ! 0:2!
С. Аллер
Замена
А. Майер
️️️️
Э. Демирович
84'
80'
Замена
М. Ройс
️️️️
Р. Геррейру
73'
Желтая карточка
М. Вольф
Желтая карточка
Э. Демирович
73'
72'
Замена
С. Озкан
️️️️
К. Адейеми
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
70'
70'
Желтая карточка
К. Адейеми
Замена
И. Кардона
️️️️
Э. Реджбечай
62'
Замена
М. Бериша
️️️️
Д. Бельо
61'
59'
ГОЛ! 0:1!
С. Аллер
47'
Желтая карточка
Э. Джан
Замена
Д. Чолина
️️️️
М. Педерсен
46'
Желтая карточка
Д. Бельо
43'
Замена
М. Бауэр
️️️️
К. Йебоа
40'
Красная карточка
Ф. Удуохай
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
12
Ренату Вейга
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Аугсбург
30
Даниэль Клейн
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
20
Мергим Бериша
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Джованни Рейна
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
4-1-2-3
40
Коубек
22
Педерсен
14
Гаувелеув
2
Удуохай
12
Вейга
6
Дорш
7
Энгелс
37
Реджбечай
9
Демирович
9
Бельо
9
Йебоа
3-3-2-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
15
Хуммельс
25
Зюле
27
Вольф
23
Джан
22
Геррейру
8
Брандт
14
Адейеми
14
Мален
22
Аллер
22
Педерсен
6
Чолина
6
Чолина
22
Педерсен
9
Йебоа
5
Бауэр
5
Бауэр
9
Йебоа
9
Демирович
10
Майер
10
Майер
9
Демирович
9
Бельо
20
Бериша
20
Бериша
9
Бельо
37
Реджбечай
7
Кардона
7
Кардона
37
Реджбечай
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
4
Шлоттербек
15
Хуммельс
14
Адейеми
6
Озкан
6
Озкан
14
Адейеми
22
Геррейру
18
Ройс
18
Ройс
22
Геррейру
14
Мален
10
Рейна
10
Рейна
14
Мален
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия Д
30
Даниэль Клейн
ВР
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
Главный тренер
Энрико Маасен
33
Александер Майер
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
30
Даниэль Клейн
ВР
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Аугсбург - Боруссия Д
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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