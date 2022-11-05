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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Айнтрахт
Аугсбург - Айнтрахт: обзор матча 05 ноября 2022
Аугсбург
05.11.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
1'
М. Бериша
13'
С. Роде
64'
А. Кнауфф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Айнтрахт
88'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Р. Коло Муани
Замена
Р. Оксфорд
️️️️
Ф. Йенсен
86'
Замена
Ф. Удуохай
️️️️
Иаго
86'
84'
Замена
Ф. Алиду
️️️️
Э. Эбимбе
71'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
64'
ГОЛ! 1:2!
А. Кнауфф
64'
Замена
Х. Смольчич
️️️️
С. Роде
64'
Замена
Р. Борре
️️️️
Й. Линдстрем
Замена
Р. Варгас
️️️️
Ф. Нидерлехнер
60'
Замена
Р. Гумни
️️️️
А. Майер
60'
46'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Л. Пеллегрини
13'
ГОЛ! 1:1!
С. Роде
Пас отдал
Э. Эбимбе
ГОЛ! 1:0!
М. Бериша
Пас отдал
Э. Демирович
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
10
Арне Майер
ОП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
25
Лукас Петков
ПВ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
6
Marcel Wenig
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-2-1-3
12
Гикевич
22
Педерсен
5
Бауэр
14
Гаувелеув
57
Иаго
10
Майер
14
Баумгартлингер
97
Йенсен
20
Бериша
9
Демирович
7
Нидерлехнер
2-1-3-3-1
1
Трапп
3
Тута
26
Н'Дика
18
Якич
97
Соу
17
Роде
3
Пеллегрини
29
Эбимбе
35
Линдстрем
27
Гетце
9
Муани
57
Иаго
2
Удуохай
2
Удуохай
57
Иаго
97
Йенсен
39
Оксфорд
39
Оксфорд
97
Йенсен
10
Майер
20
Гумни
20
Гумни
10
Майер
7
Нидерлехнер
11
Варгас
11
Варгас
7
Нидерлехнер
17
Роде
6
Смольчич
6
Смольчич
17
Роде
29
Эбимбе
17
Алиду
17
Алиду
29
Эбимбе
3
Пеллегрини
7
Кнауфф
7
Кнауфф
3
Пеллегрини
35
Линдстрем
19
Борре
19
Борре
35
Линдстрем
9
Муани
27
Аларио
27
Аларио
9
Муани
Остались в запасе
Аугсбург
Айнтрахт
40
Томаш Коубек
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
25
Лукас Петков
ПВ
Главный тренер
Энрико Маасен
1
Диант Рамай
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Marcel Wenig
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
25
Лукас Петков
ПВ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Marcel Wenig
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Аугсбург - Айнтрахт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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