Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Боруссия М
Аугсбург - Боруссия М: обзор матча 25 января 2023
Аугсбург
25.01.2023, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
82'
М. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Боруссия М
Замена
М. Бауэр
️️️️
М. Бериша
90'
+2
90'
+1
Замена
М. Фридрих
️️️️
Ю. Вайгль
87'
Замена
Х. Вольф
️️️️
С. Ляйнер
Желтая карточка
Н. Дорш
84'
ГОЛ! 1:0!
М. Бериша
Пас отдал
К. Йебоа
82'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
А. Майер
81'
Замена
Н. Дорш
️️️️
Э. Реджбечай
81'
75'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Н. Н'Гуму
66'
Желтая карточка
А. Плеа
Замена
К. Йебоа
️️️️
Д. Бельо
66'
46'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
К. Крамер
31'
Желтая карточка
С. Ляйнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
7
Арне Энгелс
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
4-1-2-3
12
Гикевич
22
Педерсен
2
Удуохай
14
Гаувелеув
20
Гумни
10
Майер
37
Реджбечай
7
Энгелс
20
Бериша
9
Бельо
9
Демирович
4-2-1-1-2
1
Омлин
22
Ляйнер
30
Эльведи
6
Итакура
5
Бенсебаини
5
Вайгль
23
Крамер
17
Коне
11
Н'Гуму
14
Плеа
9
Тюрам
20
Бериша
5
Бауэр
5
Бауэр
20
Бериша
37
Реджбечай
6
Дорш
6
Дорш
37
Реджбечай
10
Майер
97
Йенсен
97
Йенсен
10
Майер
9
Бельо
9
Йебоа
9
Йебоа
9
Бельо
5
Вайгль
5
Фридрих
5
Фридрих
5
Вайгль
23
Крамер
10
Нойхаус
10
Нойхаус
23
Крамер
22
Ляйнер
17
Вольф
17
Вольф
22
Ляйнер
11
Н'Гуму
7
Херрманн
7
Херрманн
11
Н'Гуму
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия М
40
Томаш Коубек
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Энрико Маасен
23
Ян Ольшовски
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Аугсбург - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Боруссия М
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
09:25
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+