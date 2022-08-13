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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Аугсбург
Байер - Аугсбург: обзор матча 13 августа 2022
Байер
13.08.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Аугсбург
43'
Ч. Арангис
15'
Ф. Йенсен
82'
А. Хан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Аугсбург
90'
+4
Замена
Р. Пепи
️️️️
Э. Реджбечай
88'
Желтая карточка
М. Бауэр
88'
Замена
М. Бауэр
️️️️
А. Майер
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Ч. Арангис
87'
Замена
О. Коссуну
️️️️
Ж. Фримпонг
87'
82'
Желтая карточка
Р. Гикевич
82'
ГОЛ! 1:2!
А. Хан
Желтая карточка
С. Азмун
79'
75'
Желтая карточка
Э. Реджбечай
70'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
65'
Замена
А. Хан
️️️️
Э. Демирович
65'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Ф. Йенсен
65'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Иаго
Замена
А. Адли
️️️️
А. Гложек
62'
Замена
П. Хинкапе
️️️️
М. Баккер
62'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Э. Паласиос
62'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Арангис
43'
42'
Желтая карточка
Э. Демирович
35'
Желтая карточка
М. Педерсен
15'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Йенсен
Пас отдал
Э. Демирович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Аугсбург
30
Даниэль Клейн
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
20
Феликс Гетце
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
4-2-1-3
99
Лунев
5
Баккер
12
Тапсоба
4
Та
30
Фримпонг
20
Арангис
25
Паласиос
19
Диаби
14
Шик
10
Гложек
20
Азмун
3-3-2-1-1
12
Гикевич
57
Иаго
14
Гаувелеув
2
Удуохай
20
Гумни
10
Майер
22
Педерсен
37
Реджбечай
11
Груэсо
97
Йенсен
9
Демирович
10
Гложек
21
Адли
21
Адли
10
Гложек
5
Баккер
5
Хинкапе
5
Хинкапе
5
Баккер
30
Фримпонг
31
Коссуну
31
Коссуну
30
Фримпонг
25
Паласиос
26
Демирбай
26
Демирбай
25
Паласиос
20
Арангис
20
Похьянпало
20
Похьянпало
20
Арангис
10
Майер
5
Бауэр
5
Бауэр
10
Майер
57
Иаго
20
Калиджиури
20
Калиджиури
57
Иаго
9
Демирович
28
Хан
28
Хан
9
Демирович
97
Йенсен
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
97
Йенсен
37
Реджбечай
9
Пепи
9
Пепи
37
Реджбечай
Остались в запасе
Байер
Аугсбург
10
Надим Амири
ЦП
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
10
Паулиньо
ЛВ
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
30
Даниэль Клейн
ВР
20
Феликс Гетце
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
10
Паулиньо
ЛВ
38
Карим Беллараби
ПВ
Остались в запасе
30
Даниэль Клейн
ВР
20
Феликс Гетце
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Байер - Аугсбург
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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