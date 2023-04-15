Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Аугсбург
РБ Лейпциг - Аугсбург: обзор матча 15 апреля 2023
РБ Лейпциг
15.04.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
3 : 2
Завершен
Аугсбург
10'
К. Кампль
32'
Т. Вернер
35'
Т. Вернер
5'
А. Майер
82'
Р. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Аугсбург
Желтая карточка
А. Силва
90'
+1
Замена
А. Силва
️️️️
Т. Вернер
85'
Замена
А. Диалло
️️️️
Д. Собослаи
85'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Д. Раум
85'
82'
ГОЛ! 3:2!
Р. Варгас
Замена
К. Лаймер
️️️️
К. Кампль
79'
78'
Замена
Р. Вейга
️️️️
Ф. Удуохай
Желтая карточка
Д. Раум
75'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Д. Ольмо
73'
63'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
61'
Замена
И. Кардона
️️️️
Д. Бельо
61'
Замена
Р. Варгас
️️️️
А. Майер
49'
Желтая карточка
Иаго
48'
Желтая карточка
Ф. Удуохай
46'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
А. Энгелс
38'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Р. Гумни
ГОЛ! 3:1!
Т. Вернер
Пас отдал
К. Кампль
35'
ГОЛ! 2:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Б. Хенрикс
32'
ГОЛ! 1:1!
К. Кампль
Пас отдал
Т. Вернер
10'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Майер
Пас отдал
Иаго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Дани Ольмо
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
57
Иаго
ЛЗ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
7
Арне Энгелс
ЦП
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Аугсбург
30
Даниэль Клейн
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
12
Ренату Вейга
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Рубен Варгас
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
3-2-2-2-1
28
Бласвих
24
Гвардиол
4
Орбан
16
Клостерманн
22
Раум
39
Хенрикс
21
Айдара
44
Кампль
20
Ольмо
8
Собослаи
11
Вернер
3-3-2-1
40
Коубек
5
Бауэр
14
Гаувелеув
2
Удуохай
20
Гумни
10
Майер
22
Педерсен
37
Реджбечай
7
Энгелс
9
Бельо
22
Раум
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
22
Раум
8
Собослаи
22
Диалло
22
Диалло
8
Собослаи
44
Кампль
27
Лаймер
27
Лаймер
44
Кампль
11
Вернер
19
Силва
19
Силва
11
Вернер
20
Ольмо
28
Нкунку
28
Нкунку
20
Ольмо
2
Удуохай
12
Вейга
12
Вейга
2
Удуохай
7
Энгелс
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
7
Энгелс
20
Гумни
97
Йенсен
97
Йенсен
20
Гумни
10
Майер
11
Варгас
11
Варгас
10
Майер
9
Бельо
7
Кардона
7
Кардона
9
Бельо
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Аугсбург
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
Главный тренер
Марко Розе
30
Даниэль Клейн
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
Остались в запасе
30
Даниэль Клейн
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча РБ Лейпциг - Аугсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
Все
РБ Лейпциг
Аугсбург
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+