Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - РБ Лейпциг
Аугсбург - РБ Лейпциг: обзор матча 22 октября 2022
Аугсбург
22.10.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
3 : 3
Завершен
РБ Лейпциг
34'
М. Бериша (П)
51'
Э. Демирович
64'
Р. Варгас
73'
А. Силва
89'
К. Нкунку
90'
У. Новоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Э. Реджбечай
90'
+3
90'
ГОЛ! 3:3!
У. Новоа
89'
ГОЛ! 3:2!
К. Нкунку
Замена
А. Майер
️️️️
Ф. Нидерлехнер
87'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
83'
80'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Э. Форсберг
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
М. Педерсен
78'
Замена
Р. Фрамбергер
️️️️
М. Бериша
74'
73'
ГОЛ! 3:1!
А. Силва
Пас отдал
Д. Собослаи
73'
Замена
У. Новоа
️️️️
Б. Хенрикс
Вторая желтая
Иаго
66'
Желтая карточка
Иаго
65'
ГОЛ! 3:0!
Р. Варгас
Пас отдал
М. Бериша
64'
Желтая карточка
К. Груэсо
60'
59'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Ю. Поульсен
59'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Кампль
ГОЛ! 2:0!
Э. Демирович
Пас отдал
М. Бериша
51'
Желтая карточка
Э. Демирович
37'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Бериша
34'
Желтая карточка
М. Бериша
22'
21'
Желтая карточка
А. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
57
Иаго
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
11
Карлос Груэсо
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
19
Андре Силва
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Аугсбург
30
Даниэль Клейн
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
41
Daniel Katic
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
25
Лукас Петков
ПВ
47
Жозуэ Мбила
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
12
Уго Новоа
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-2-1-3
40
Коубек
57
Иаго
5
Бауэр
14
Гаувелеув
22
Педерсен
11
Груэсо
37
Реджбечай
11
Варгас
20
Бериша
7
Нидерлехнер
9
Демирович
4-2-2-2
28
Бласвих
39
Хенрикс
4
Орбан
24
Гвардиол
22
Раум
21
Шлагер
44
Кампль
8
Собослаи
10
Форсберг
15
Поульсен
19
Силва
20
Бериша
32
Фрамбергер
32
Фрамбергер
20
Бериша
7
Нидерлехнер
10
Майер
10
Майер
7
Нидерлехнер
22
Педерсен
20
Калиджиури
20
Калиджиури
22
Педерсен
39
Хенрикс
12
Новоа
12
Новоа
39
Хенрикс
44
Кампль
21
Айдара
21
Айдара
44
Кампль
10
Форсберг
20
Ольмо
20
Ольмо
10
Форсберг
15
Поульсен
28
Нкунку
28
Нкунку
15
Поульсен
Остались в запасе
Аугсбург
РБ Лейпциг
30
Даниэль Клейн
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
41
Daniel Katic
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Лукас Петков
ПВ
47
Жозуэ Мбила
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
30
Даниэль Клейн
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
41
Daniel Katic
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Лукас Петков
ПВ
47
Жозуэ Мбила
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Аугсбург - РБ Лейпциг
6
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
РБ Лейпциг
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
1
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
1
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+