Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Майнц
Аугсбург - Майнц: обзор матча 20 августа 2022
Аугсбург
20.08.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Майнц
35'
Э. Демирович
31'
К. Онисиво
90+3'
Л. Джэ Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Майнц
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Л. Джэ Сон
Пас отдал
А. Мартин
88'
Замена
Л. Баррейро
️️️️
А. Сташ
88'
Замена
М. Мустафа
️️️️
К. Онисиво
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
К. Груэсо
85'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
М. Педерсен
85'
75'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
С. Видмер
75'
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
Ж. Буркардт
Замена
А. Хан
️️️️
Э. Демирович
71'
Замена
Р. Варгас
️️️️
А. Майер
68'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Ф. Йенсен
68'
68'
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
А. Фульини
62'
Желтая карточка
Ж. Буркардт
60'
Пенальти не реализован!
А. Мартин
ГОЛ! 1:1!
Э. Демирович
Пас отдал
Ф. Удуохай
35'
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Онисиво
Пас отдал
А. Фульини
29'
Желтая карточка
Ш. Белл
Желтая карточка
Э. Реджбечай
29'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
57
Иаго
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
10
Арне Майер
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Аугсбург
30
Даниэль Клейн
ВР
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
28
Андре Хан
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
25
Лукас Петков
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
5
Никлас Тауэр
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Гикевич
5
Бауэр
14
Гаувелеув
2
Удуохай
57
Иаго
10
Майер
22
Педерсен
11
Груэсо
37
Реджбечай
97
Йенсен
9
Демирович
3-3-2-2
27
Центнер
16
Белл
42
Хак
5
Ляйтш
30
Видмер
18
Сташ
24
Мартин
31
Кор
10
Фульини
9
Онисиво
9
Буркардт
11
Груэсо
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
11
Груэсо
10
Майер
11
Варгас
11
Варгас
10
Майер
9
Демирович
28
Хан
28
Хан
9
Демирович
22
Педерсен
20
Калиджиури
20
Калиджиури
22
Педерсен
97
Йенсен
9
Пепи
9
Пепи
97
Йенсен
30
Видмер
6
Фернандес
6
Фернандес
30
Видмер
18
Сташ
18
Баррейро
18
Баррейро
18
Сташ
10
Фульини
7
Джэ Сон
7
Джэ Сон
10
Фульини
9
Буркардт
37
Бургзорг
37
Бургзорг
9
Буркардт
9
Онисиво
9
Мустафа
9
Мустафа
9
Онисиво
Остались в запасе
Аугсбург
Майнц
30
Даниэль Клейн
ВР
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
25
Лукас Петков
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
30
Даниэль Клейн
ВР
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
25
Лукас Петков
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Аугсбург - Майнц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Майнц
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+