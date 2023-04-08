Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Кельн
Аугсбург - Кельн: обзор матча 08 апреля 2023
Аугсбург
08.04.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Кельн
29'
Р. Варгас
7'
Э. Скири
16'
Э. Мартель
59'
Л. Майна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Кельн
87'
Замена
Л. Килиан
️️️️
К. Шиндлер
84'
Желтая карточка
Э. Скири
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
А. Энгелс
80'
79'
Замена
М. Олесен
️️️️
Ф. Кайнц
79'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Л. Майна
72'
Желтая карточка
Т. Хюберс
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
Р. Варгас
71'
66'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Д. Зелке
Замена
Д. Чолина
️️️️
Иаго
65'
Замена
И. Кардона
️️️️
А. Майер
65'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Р. Гумни
65'
59'
ГОЛ! 1:3!
Л. Майна
Пас отдал
Д. Любичич
Желтая карточка
А. Энгелс
56'
46'
Замена
Д. Любичич
️️️️
Б. Шмитц
Желтая карточка
Иаго
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
Р. Варгас
Пас отдал
М. Бауэр
29'
27'
Желтая карточка
К. Шиндлер
25'
Желтая карточка
Э. Мартель
16'
ГОЛ! 0:2!
Э. Мартель
Пас отдал
К. Шиндлер
7'
ГОЛ! 0:1!
Э. Скири
Пас отдал
Ю. Хабот
Желтая карточка
Р. Варгас
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
6
Эйе Скири
ОП
37
Линтон Майна
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Гикевич
57
Иаго
14
Гаувелеув
5
Бауэр
20
Гумни
10
Майер
7
Энгелс
37
Реджбечай
11
Варгас
97
Йенсен
9
Бельо
3-4-2-1
1
Швабе
22
Шмитц
4
Хюберс
24
Хабот
19
Шиндлер
5
Мартель
6
Скири
14
Хектор
37
Майна
11
Кайнц
9
Зелке
57
Иаго
6
Чолина
6
Чолина
57
Иаго
11
Варгас
11
Мбюкю
11
Мбюкю
11
Варгас
20
Гумни
20
Калиджиури
20
Калиджиури
20
Гумни
7
Энгелс
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
7
Энгелс
10
Майер
7
Кардона
7
Кардона
10
Майер
19
Шиндлер
15
Килиан
15
Килиан
19
Шиндлер
22
Шмитц
21
Любичич
21
Любичич
22
Шмитц
11
Кайнц
10
Олесен
10
Олесен
11
Кайнц
37
Майна
29
Тильманн
29
Тильманн
37
Майна
9
Зелке
27
Тиггес
27
Тиггес
9
Зелке
Остались в запасе
Аугсбург
Кельн
40
Томаш Коубек
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Главный тренер
Энрико Маасен
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Аугсбург - Кельн
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Кельн
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+