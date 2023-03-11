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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Аугсбург
Бавария - Аугсбург: обзор матча 11 марта 2023
Бавария
11.03.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
5 : 3
Завершен
Аугсбург
15'
Ж. Канселу
19'
Б. Павар
35'
Б. Павар
45'
Л. Сане
74'
А. Дэвис
3'
М. Бериша
60'
М. Бериша (П)
90+3'
И. Кардона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Аугсбург
90'
+3
ГОЛ! 5:3!
И. Кардона
Пас отдал
Р. Варгас
Желтая карточка
Ж. Канселу
85'
Замена
Д. Блинд
️️️️
М. де Лигт
83'
Замена
Н. Мазрауи
️️️️
А. Дэвис
78'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Д. Мусиала
78'
77'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
А. Майер
ГОЛ! 5:2!
А. Дэвис
Пас отдал
Ж. Канселу
74'
Замена
М. Тель
️️️️
С. Мане
72'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
С. Гнабри
71'
60'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
М. Бериша
Желтая карточка
М. де Лигт
59'
46'
Замена
Э. Реджбечай
️️️️
А. Энгелс
46'
Замена
Р. Варгас
️️️️
Э. Демирович
46'
Замена
И. Кардона
️️️️
Д. Бельо
46'
Замена
Иаго
️️️️
Р. Гумни
ГОЛ! 4:1!
Л. Сане
45'
ГОЛ! 3:1!
Б. Павар
35'
ГОЛ! 2:1!
Б. Павар
Пас отдал
С. Мане
19'
18'
Желтая карточка
М. Педерсен
ГОЛ! 1:1!
Ж. Канселу
Пас отдал
Л. Сане
15'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Бериша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Янн Зоммер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
9
Дион Бельо
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
27
Леон Горецка
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
57
Иаго
ЛЗ
12
Ренату Вейга
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
3-3-3-1
1
Зоммер
28
Павар
2
Упамекано
4
де Лигт
19
Дэвис
6
Киммих
2
Канселу
10
Мане
10
Мусиала
7
Гнабри
10
Сане
4-2-1-3
12
Гикевич
20
Гумни
14
Гаувелеув
5
Бауэр
22
Педерсен
10
Майер
14
Баумгартлингер
7
Энгелс
20
Бериша
9
Демирович
9
Бельо
4
де Лигт
17
Блинд
17
Блинд
4
де Лигт
19
Дэвис
3
Мазрауи
3
Мазрауи
19
Дэвис
10
Мусиала
8
Гравенберх
8
Гравенберх
10
Мусиала
7
Гнабри
13
Мюллер
13
Мюллер
7
Гнабри
10
Мане
11
Тель
11
Тель
10
Мане
20
Гумни
57
Иаго
57
Иаго
20
Гумни
7
Энгелс
37
Реджбечай
37
Реджбечай
7
Энгелс
9
Демирович
11
Варгас
11
Варгас
9
Демирович
10
Майер
11
Мбюкю
11
Мбюкю
10
Майер
9
Бельо
7
Кардона
7
Кардона
9
Бельо
Остались в запасе
Бавария
Аугсбург
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
40
Томаш Коубек
ВР
12
Ренату Вейга
ЦЗ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
12
Ренату Вейга
ЦЗ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Бавария - Аугсбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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