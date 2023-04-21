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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Штутгарт
Аугсбург - Штутгарт: обзор матча 21 апреля 2023
Аугсбург
21.04.2023, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
8'
Д. Бельо
78'
В. Эндо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Штутгарт
Желтая карточка
А. Майер
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
89'
Желтая карточка
Ф. Удуохай
85'
Желтая карточка
Э. Реджбечай
78'
78'
ГОЛ! 1:1!
В. Эндо
Замена
Р. Гумни
️️️️
М. Педерсен
77'
71'
Замена
Т. Томаш
️️️️
Б. Соса
70'
Желтая карточка
Й. Вагноман
Замена
Д. Чолина
️️️️
Э. Демирович
70'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Р. Варгас
70'
Желтая карточка
М. Бауэр
62'
52'
Желтая карточка
Т. Кулибали
46'
Замена
Силас
️️️️
Э. Мийо
46'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
К. Фюрих
Замена
И. Кардона
️️️️
Д. Бельо
46'
Замена
Р. Вейга
️️️️
Иаго
34'
20'
Желтая карточка
Х. Ито
ГОЛ! 1:0!
Д. Бельо
Пас отдал
А. Майер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
57
Иаго
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
7
Арне Энгелс
ЦП
9
Дион Бельо
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Аугсбург
30
Даниэль Клейн
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
12
Ренату Вейга
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
28
Николас Нартей
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
26
Силас
ПВ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
4-1-2-1-2
40
Коубек
57
Иаго
5
Бауэр
2
Удуохай
22
Педерсен
10
Майер
37
Реджбечай
7
Энгелс
11
Варгас
9
Демирович
9
Бельо
3-3-1-1-1
1
Бредлов
23
Загаду
21
Ито
16
Каразор
4
Вагноман
3
Эндо
3
Соса
20
Мийо
10
Фюрих
9
Гирасси
9
Демирович
6
Чолина
6
Чолина
9
Демирович
57
Иаго
12
Вейга
12
Вейга
57
Иаго
22
Педерсен
20
Гумни
20
Гумни
22
Педерсен
11
Варгас
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
11
Варгас
9
Бельо
7
Кардона
7
Кардона
9
Бельо
10
Фюрих
10
Кулибали
10
Кулибали
10
Фюрих
20
Мийо
26
Силас
26
Силас
20
Мийо
3
Соса
8
Томаш
8
Томаш
3
Соса
Остались в запасе
Аугсбург
Штутгарт
30
Даниэль Клейн
ВР
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Энрико Маасен
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
30
Даниэль Клейн
ВР
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Аугсбург - Штутгарт
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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