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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Байер
Аугсбург - Байер: обзор матча 03 февраля 2023
Аугсбург
03.02.2023, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Байер
55'
М. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Байер
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
А. Майер
90'
Замена
А. Центер
️️️️
М. Педерсен
90'
89'
Замена
К. Беллараби
️️️️
П. Хинкапе
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
Д. Бельо
82'
77'
Замена
Д. Та
️️️️
М. Баккер
77'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Р. Андрих
Желтая карточка
А. Энгелс
72'
Замена
Н. Дорш
️️️️
Э. Реджбечай
72'
Замена
К. Йебоа
️️️️
Ф. Йенсен
72'
62'
Замена
К. Демирбай
️️️️
О. Коссуну
62'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
А. Гложек
60'
Желтая карточка
А. Адли
Желтая карточка
А. Майер
59'
ГОЛ! 1:0!
М. Бериша
Пас отдал
А. Энгелс
55'
Желтая карточка
Д. Бельо
37'
27'
Желтая карточка
П. Хинкапе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Дион Бельо
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Байер
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
4-1-2-1-2
12
Гикевич
22
Педерсен
14
Гаувелеув
2
Удуохай
20
Гумни
10
Майер
7
Энгелс
37
Реджбечай
97
Йенсен
20
Бериша
9
Бельо
3-2-2-1-2
1
Градецки
31
Коссуну
12
Тапсоба
5
Хинкапе
30
Фримпонг
5
Баккер
25
Паласиос
8
Андрих
19
Диаби
21
Адли
10
Гложек
22
Педерсен
25
Центер
25
Центер
22
Педерсен
37
Реджбечай
6
Дорш
6
Дорш
37
Реджбечай
10
Майер
20
Калиджиури
20
Калиджиури
10
Майер
9
Бельо
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
9
Бельо
97
Йенсен
9
Йебоа
9
Йебоа
97
Йенсен
5
Баккер
4
Та
4
Та
5
Баккер
31
Коссуну
26
Демирбай
26
Демирбай
31
Коссуну
10
Гложек
7
Вирц
7
Вирц
10
Гложек
5
Хинкапе
38
Беллараби
38
Беллараби
5
Хинкапе
8
Андрих
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
8
Андрих
Остались в запасе
Аугсбург
Байер
40
Томаш Коубек
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Главный тренер
Энрико Маасен
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Аугсбург - Байер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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