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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Унион
Аугсбург - Унион: обзор матча 06 мая 2023
Аугсбург
06.05.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Унион
53'
Д. Бельо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Унион
Замена
Р. Вейга
️️️️
Э. Демирович
90'
+2
Замена
М. Бериша
️️️️
Д. Бельо
85'
Замена
Н. Дорш
️️️️
А. Энгелс
85'
Замена
Р. Гумни
️️️️
Р. Варгас
79'
Замена
К. Йебоа
️️️️
А. Майер
79'
78'
Замена
К. Триммель
️️️️
Д. Руссийон
78'
Замена
С. Михель
️️️️
П. Эккель
72'
Желтая карточка
П. Эккель
69'
Замена
Джордан
️️️️
К. Беренс
69'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Я. Хаберер
69'
Замена
А. Шафер
️️️️
Э. Лайдуни
64'
Желтая карточка
Э. Лайдуни
ГОЛ! 1:0!
Д. Бельо
Пас отдал
Р. Варгас
53'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
19'
Желтая карточка
А. Энгелс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Дион Бельо
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Аугсбург
30
Даниэль Клейн
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
12
Ренату Вейга
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
6
Никлас Дорш
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
20
Мергим Бериша
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
4-1-2-1-2
40
Коубек
22
Педерсен
2
Удуохай
5
Бауэр
14
Гаувелеув
10
Майер
7
Энгелс
37
Реджбечай
11
Варгас
9
Демирович
9
Бельо
3-3-2-1-1
1
Реннов
31
Кнохе
5
Дехи
6
Эккель
18
Юранович
8
Хедира
21
Руссийон
93
Лайдуни
19
Хаберер
23
Бекер
91
Беренс
9
Демирович
12
Вейга
12
Вейга
9
Демирович
11
Варгас
20
Гумни
20
Гумни
11
Варгас
7
Энгелс
6
Дорш
6
Дорш
7
Энгелс
9
Бельо
20
Бериша
20
Бериша
9
Бельо
10
Майер
9
Йебоа
9
Йебоа
10
Майер
21
Руссийон
28
Триммель
28
Триммель
21
Руссийон
93
Лайдуни
13
Шафер
13
Шафер
93
Лайдуни
6
Эккель
11
Михель
11
Михель
6
Эккель
19
Хаберер
18
Левелинг
18
Левелинг
19
Хаберер
91
Беренс
9
Джордан
9
Джордан
91
Беренс
Остались в запасе
Аугсбург
Унион
30
Даниэль Клейн
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
30
Даниэль Клейн
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Аугсбург - Унион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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