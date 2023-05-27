Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Аугсбург
Боруссия М - Аугсбург: обзор матча 27 мая 2023
Боруссия М
27.05.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 0
Завершен
Аугсбург
4'
Л. Нец
40'
Й. Хофманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Аугсбург
Замена
М. Фридрих
️️️️
С. Ляйнер
90'
Замена
Т. Янчке
️️️️
Ф. Нойхаус
90'
Замена
П. Херрманн
️️️️
Л. Штиндль
85'
81'
Замена
Д. Чолина
️️️️
А. Энгелс
Замена
А. Плеа
️️️️
М. Тюрам
71'
Замена
Х. Вольф
️️️️
Л. Нец
70'
67'
Желтая карточка
М. Педерсен
58'
Замена
К. Йебоа
️️️️
А. Майер
46'
Замена
Р. Варгас
️️️️
Д. Бельо
46'
Замена
М. Бауэр
️️️️
Э. Реджбечай
45'
+3
Красная карточка
Р. Гумни
ГОЛ! 2:0!
Й. Хофманн
Пас отдал
Л. Штиндль
40'
ГОЛ! 1:0!
Л. Нец
Пас отдал
Й. Хофманн
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Лука Нец
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
10
Арне Майер
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Натан Н'Гуму
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Аугсбург
30
Даниэль Клейн
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Омлин
5
Бенсебаини
6
Итакура
30
Эльведи
25
Нец
5
Вайгль
22
Ляйнер
10
Нойхаус
13
Штиндль
7
Хофманн
9
Тюрам
3-3-2-2
40
Коубек
20
Гумни
14
Гаувелеув
22
Педерсен
12
Вейга
6
Дорш
10
Майер
7
Энгелс
37
Реджбечай
9
Бельо
9
Демирович
22
Ляйнер
5
Фридрих
5
Фридрих
22
Ляйнер
10
Нойхаус
24
Янчке
24
Янчке
10
Нойхаус
25
Нец
17
Вольф
17
Вольф
25
Нец
13
Штиндль
7
Херрманн
7
Херрманн
13
Штиндль
9
Тюрам
14
Плеа
14
Плеа
9
Тюрам
7
Энгелс
6
Чолина
6
Чолина
7
Энгелс
37
Реджбечай
5
Бауэр
5
Бауэр
37
Реджбечай
9
Бельо
11
Варгас
11
Варгас
9
Бельо
10
Майер
9
Йебоа
9
Йебоа
10
Майер
Остались в запасе
Боруссия М
Аугсбург
23
Ян Ольшовски
ВР
29
Джо Скалли
ПЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
30
Даниэль Клейн
ВР
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
29
Джо Скалли
ПЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
Остались в запасе
30
Даниэль Клейн
ВР
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Боруссия М - Аугсбург
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Аугсбург
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+