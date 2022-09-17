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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Бавария
Аугсбург - Бавария: обзор матча 17 сентября 2022
Аугсбург
17.09.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Бавария
59'
М. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Бавария
Замена
Л. Петков
️️️️
М. Бериша
90'
+4
78'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Д. Мусиала
78'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
С. Мане
Замена
Р. Варгас
️️️️
Иаго
75'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Ф. Нидерлехнер
75'
69'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Л. Горецка
Замена
М. Педерсен
️️️️
Э. Демирович
67'
62'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Н. Мазрауи
ГОЛ! 1:0!
М. Бериша
Пас отдал
Иаго
59'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
58'
Желтая карточка
А. Хан
45'
+1
38'
Желтая карточка
С. Мане
Желтая карточка
М. Бериша
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Аугсбург
30
Даниэль Клейн
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
25
Лукас Петков
ПВ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-2-1-3
12
Гикевич
57
Иаго
5
Бауэр
14
Гаувелеув
20
Гумни
11
Груэсо
37
Реджбечай
28
Хан
20
Бериша
7
Нидерлехнер
9
Демирович
4-1-1-3-1
1
Нойер
3
Мазрауи
2
Упамекано
4
де Лигт
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
10
Мане
13
Мюллер
9
Демирович
22
Педерсен
22
Педерсен
9
Демирович
7
Нидерлехнер
97
Йенсен
97
Йенсен
7
Нидерлехнер
57
Иаго
11
Варгас
11
Варгас
57
Иаго
20
Бериша
25
Петков
25
Петков
20
Бериша
10
Мусиала
44
Станишич
44
Станишич
10
Мусиала
27
Горецка
20
Забитцер
20
Забитцер
27
Горецка
3
Мазрауи
7
Гнабри
7
Гнабри
3
Мазрауи
10
Мане
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Мане
Остались в запасе
Аугсбург
Бавария
30
Даниэль Клейн
ВР
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Энрико Маасен
26
Свен Ульрайх
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
30
Даниэль Клейн
ВР
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Аугсбург - Бавария
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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