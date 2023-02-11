Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Аугсбург
Майнц - Аугсбург: обзор матча 11 февраля 2023
Майнц
11.02.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Аугсбург
21'
Л. Джэ Сон
24'
К. Онисиво
52'
Л. Джэ Сон
28'
Э. Демирович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Аугсбург
Замена
А. Хак
️️️️
Э. Фернандес
90'
+2
Замена
А. Баркок
️️️️
Л. Джэ Сон
80'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Л. Ажорк
70'
62'
Замена
К. Йебоа
️️️️
А. Майер
62'
Замена
Н. Дорш
️️️️
А. Энгелс
ГОЛ! 3:1!
Л. Джэ Сон
52'
46'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Д. Бельо
Желтая карточка
А. Сташ
34'
33'
Желтая карточка
Р. Гумни
28'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Демирович
ГОЛ! 2:0!
К. Онисиво
Пас отдал
Л. Баррейро
24'
ГОЛ! 1:0!
Л. Джэ Сон
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
7
Арне Энгелс
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Майнц
1
Лассе Рис
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
10
Брайан Груда
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Дамен
6
Фернандес
21
Ханше-Ольсен
16
Белл
19
Каси
18
Сташ
21
Да Коста
18
Баррейро
7
Джэ Сон
9
Онисиво
19
Ажорк
3-1-2-3
12
Гикевич
20
Гумни
2
Удуохай
14
Гаувелеув
10
Майер
37
Реджбечай
7
Энгелс
20
Бериша
9
Бельо
9
Демирович
6
Фернандес
42
Хак
42
Хак
6
Фернандес
7
Джэ Сон
25
Баркок
25
Баркок
7
Джэ Сон
19
Ажорк
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
19
Ажорк
7
Энгелс
6
Дорш
6
Дорш
7
Энгелс
9
Бельо
97
Йенсен
97
Йенсен
9
Бельо
10
Майер
9
Йебоа
9
Йебоа
10
Майер
Остались в запасе
Майнц
Аугсбург
1
Лассе Рис
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
40
Томаш Коубек
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
1
Лассе Рис
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
10
Брайан Груда
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
6
Давид Чолина
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Майнц - Аугсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Аугсбург
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+