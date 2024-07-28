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Вениамин Мандрыкин
Новости
Вениамин Мандрыкин - новости
Завершил карьеру
30 августа 1981 (45)
#16 | Вратарь
188 см | 86 кг
Россия
Статистика
Новости
Сестра Мандрыкина: «За место на Троекуровском кладбище нужно было заплатить 6 миллионов рублей»
2024.07.28 12:44
2
Известен экс-игрок «Динамо», который 13 лет финансово помогал Мандрыкину
2024.07.27 15:00
3
Известен бывший игрок ЦСКА, который задолжал Мандрыкину 3 миллиона рублей
2024.07.27 10:45
Сестра Мандрыкина: «Веня говорил: «Я очень устал и хочу умереть»
2024.07.27 10:17
Сестра раскрыла предсмертные слова Мандрыкина, который стал лежачим инвалидом после ДТП
2024.07.26 15:03
4
Фото
Игроки ЦСКА попрощались с Мандрыкиным на «ВЭБ Арене»
2023.08.10 14:40
5
Фото
Перед матчем ЦСКА – «Факел» почтили память Мандрыкина
2023.08.09 19:19
1
Стали известны результаты вскрытия тела Мандрыкина
2023.08.08 16:56
«Жаль, что не доживу до победы»: Мандрыкин каждый месяц отравлял деньги на нужды армии РФ
2023.08.07 14:59
1
Уткин отреагировал на смерть Мандрыкина
2023.08.07 07:32
«Шокирован»: Игнашевич высказался о смерти Мандрыкина
2023.08.06 23:55
Моссаковский: «Мандрыкин 13 лет расплачивался за беспечность»
2023.08.06 18:52
6
Газзаев отреагировал на смерть Мандрыкина
2023.08.06 17:20
Акинфеев прокомментировал смерть Мандрыкина
2023.08.06 16:12
1
Бабаев охарактеризовал умершего Мандрыкина
2023.08.06 15:38
Гинер высказался о смерти Мандрыкина
2023.08.06 14:42
3
Сестра Мандрыкина раскрыла обстоятельства его смерти
2023.08.06 14:29
2
Фото
ЦСКА отреагировал на смерть Мандрыкина
2023.08.06 14:25
1
⚡️ Экс-вратарь ЦСКА и сборной Мандрыкин умер в 41 год
2023.08.06 13:59
15
Мандрыкин отреагировал на украинские санкции: «Порадовали меня, конечно»
2023.04.18 17:46
Пять российских футболистов попали под украинские санкции
2023.04.15 16:48
7
Мандрыкин рассказал, чем ему запомнился президент России Путин
2022.12.12 09:55
1
Мандрыкин: «20 лет назад мог уехать во Францию. Очень рад, что не сложилось»
2020.11.10 12:58
5
Фото
«Мы с тобой, Веня!». ЦСКА поздравил Мандрыкина с днем рождения
2020.08.30 15:45
2
Ярошик: «Когда не было пробок, Мандрыкин ездил так, что я надеялся попасть в пробку»
2020.01.24 10:40
3
Мандрыкин: «Какие-то сдвиги были в 2012-м, на этом все и остановилось»
2019.09.10 10:55
4
Мандрыкин: «Игра сборной России – торжество антифутбола. Не сомневаюсь, что пройдем Хорватию»
2018.07.07 13:47
11
Мандрыкин: «Наш футбол – это безобразие»
2016.12.30 13:11
9
Мандрыкин: «Даже не знаю, что может помочь Акинфееву в ситуации с антирекордом»
2016.10.19 17:42
13
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