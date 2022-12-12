Мандрыкин рассказал, чем ему запомнился президент России Путин

Бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин поделился впечатлениями от общения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

– После победы в Кубке УЕФА вы ездили на встречу с Путиным. Игроков как-то особенно готовили к встрече?

– Нет, просто пригласили. Путин запомнился масштабом личности. Понятное дело, президент. Это даже не в словах проявлялось, а в ауре.

Необъяснимо, но рядом с ним чувствуешь себя особенно.

ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году.

Мандрыкин уже более 10 лет является инвалидом.

Он попал в ДТП и сломал позвоночник, повредив спинной мозг.

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