Бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин поделился впечатлениями от общения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
– После победы в Кубке УЕФА вы ездили на встречу с Путиным. Игроков как-то особенно готовили к встрече?
– Нет, просто пригласили. Путин запомнился масштабом личности. Понятное дело, президент. Это даже не в словах проявлялось, а в ауре.
Необъяснимо, но рядом с ним чувствуешь себя особенно.
- ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году.
- Мандрыкин уже более 10 лет является инвалидом.
- Он попал в ДТП и сломал позвоночник, повредив спинной мозг.
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Источник: «Матч ТВ»