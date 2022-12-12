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    Мандрыкин рассказал, чем ему запомнился президент России Путин

    Бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин поделился впечатлениями от общения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

    – После победы в Кубке УЕФА вы ездили на встречу с Путиным. Игроков как-то особенно готовили к встрече?

    – Нет, просто пригласили. Путин запомнился масштабом личности. Понятное дело, президент. Это даже не в словах проявлялось, а в ауре.

    Необъяснимо, но рядом с ним чувствуешь себя особенно.

    • ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в 2005 году.
    • Мандрыкин уже более 10 лет является инвалидом.
    • Он попал в ДТП и сломал позвоночник, повредив спинной мозг.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6065

      Давид59 1 час назад

      Чувство его особенности многие сейчас ощутили.

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