Гинер высказался о смерти Мандрыкина

Вячеслав Чанов, бывший тренер вратарей ЦСКА:
"Земля ему пухом. Вы знаете о его регалиях, он был кандидатом в сборную, первым вратарем ЦСКА. Всегда мог прийти на помощь, мог долго играть, но трагедия эта все перечеркнула. Надо отдать должное ЦСКА, который поддержал его, за что клубу отдельное спасибо. Что касается Вени, сложно что-то сказать кроме того, что он был прекрасным человеком".
Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал смерть бывшего вратаря команды Вениамина Мандрыкина.
«Я выражаю соболезнования», – сказал Гинер.
- В составе ЦСКА игрок брал Кубок УЕФА.
- За команду в РПЛ он провел 69 матчей, пропустил 74 гола.
- В 2003 году Мандрыкин поучаствовал в 2 матчах сборной России.