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    Гинер высказался о смерти Мандрыкина

    Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал смерть бывшего вратаря команды Вениамина Мандрыкина.

    «Я выражаю соболезнования», – сказал Гинер.

    • В составе ЦСКА игрок брал Кубок УЕФА.
    • За команду в РПЛ он провел 69 матчей, пропустил 74 гола.
    • В 2003 году Мандрыкин поучаствовал в 2 матчах сборной России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.08.2023 14:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1851

      gor77 6 августа, 15:59

      Вячеслав Чанов, бывший тренер вратарей ЦСКА:
      "Земля ему пухом. Вы знаете о его регалиях, он был кандидатом в сборную, первым вратарем ЦСКА. Всегда мог прийти на помощь, мог долго играть, но трагедия эта все перечеркнула. Надо отдать должное ЦСКА, который поддержал его, за что клубу отдельное спасибо. Что касается Вени, сложно что-то сказать кроме того, что он был прекрасным человеком".

      1
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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 6 августа, 15:35

      Если учесть что о покойниках или хорошо или ничего не говорят , то Гинер поступил мудро.
      Жаль парня , но погубил себя сам...

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      Рейтинг: +27151

      slavutiq70 6 августа, 15:29

      Высказался . так высказался ...лучше бы промолчал ...чем так ...

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      Рейтинг: +2396

      kvm 6 августа, 14:53

      Вот так высказался...ну, да, барин ведь...

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