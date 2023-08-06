⚡️ Экс-вратарь ЦСКА и сборной Мандрыкин умер в 41 год

Ушел из жизни бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин. Об этом сообщил его первый тренер Валерий Горохов.
«Только что позвонила мне его сестра и сказала, что около часа назад сердце Вениамина перестало биться. Инфаркт! В шоке от этого», – сказал Горохов.
Последние 13 лет спортсмен был инвалидом после перелома позвоночника, полученного в ДТП, – Мандрыкин уезжал от полиции.
- В составе ЦСКА игрок брал Кубок УЕФА.
- За команду в РПЛ он провел 69 матчей, пропустил 74 гола.
- В 2003 году Мандрыкин поучаствовал в 2 матчах сборной России.
UPD. Смерть Мандрыкина подтвердила РПЛ.
Источник: телеграм-канал «ОсНова»