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⚡️ Экс-вратарь ЦСКА и сборной Мандрыкин умер в 41 год

6 августа 2023, 13:59
15

Ушел из жизни бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин. Об этом сообщил его первый тренер Валерий Горохов.

«Только что позвонила мне его сестра и сказала, что около часа назад сердце Вениамина перестало биться. Инфаркт! В шоке от этого», – сказал Горохов.

Последние 13 лет спортсмен был инвалидом после перелома позвоночника, полученного в ДТП, – Мандрыкин уезжал от полиции.

  • В составе ЦСКА игрок брал Кубок УЕФА.
  • За команду в РПЛ он провел 69 матчей, пропустил 74 гола.
  • В 2003 году Мандрыкин поучаствовал в 2 матчах сборной России.

UPD. Смерть Мандрыкина подтвердила РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «ОсНова»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Мандрыкин Вениамин
Комментарии (15)
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Xiko
1691320002
Земля пухом! Соболезнования родным и близким.
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Бывалый1488
1691320488
Очень жаль. Хороший был вратарь.
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k611
1691320510
Жаль. Такой молодой. Соболезнования родным и близким.
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Владимир-Филиппов-vkontak
1691322701
Алкашей, гоняющих на своих вёдрах, не жалко. Могли пострадать люди. Получил, что заслужил. Его выбор.
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GreyDM
1691323085
Отмучался... Земля пухом.
Ответить
ivany4
1691323781
Соболезнование. Земля пухом. Оставил след в футболе.
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alefreddy
1691325579
Царствие небесное
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Mirak92
1691325896
Долго держался Веня Ну зачем ты бухим с малолетками катался,дуролей. Добротный кипер был Царство небесное ,спи спокойно.Отмучался
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Zenit2312
1691329103
Царствие небестное
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