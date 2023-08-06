⚡️ Экс-вратарь ЦСКА и сборной Мандрыкин умер в 41 год

Ушел из жизни бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин. Об этом сообщил его первый тренер Валерий Горохов.

«Только что позвонила мне его сестра и сказала, что около часа назад сердце Вениамина перестало биться. Инфаркт! В шоке от этого», – сказал Горохов.

Последние 13 лет спортсмен был инвалидом после перелома позвоночника, полученного в ДТП, – Мандрыкин уезжал от полиции.

В составе ЦСКА игрок брал Кубок УЕФА.

За команду в РПЛ он провел 69 матчей, пропустил 74 гола.

В 2003 году Мандрыкин поучаствовал в 2 матчах сборной России.

UPD. Смерть Мандрыкина подтвердила РПЛ.