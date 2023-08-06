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    ⚡️ Экс-вратарь ЦСКА и сборной Мандрыкин умер в 41 год

    Ушел из жизни бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин. Об этом сообщил его первый тренер Валерий Горохов.

    «Только что позвонила мне его сестра и сказала, что около часа назад сердце Вениамина перестало биться. Инфаркт! В шоке от этого», – сказал Горохов.

    Последние 13 лет спортсмен был инвалидом после перелома позвоночника, полученного в ДТП, – Мандрыкин уезжал от полиции.

    • В составе ЦСКА игрок брал Кубок УЕФА.
    • За команду в РПЛ он провел 69 матчей, пропустил 74 гола.
    • В 2003 году Мандрыкин поучаствовал в 2 матчах сборной России.

    UPD. Смерть Мандрыкина подтвердила РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «ОсНова»

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    06.08.2023 13:59
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    Комментарии20
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      Рейтинг: -39

      Zenit2312 6 августа, 16:38

      Царствие небестное

      0
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      Рейтинг: +1032

      Mirak92 6 августа, 15:44

      Долго держался Веня
      Ну зачем ты бухим с малолетками катался,дуролей.
      Добротный кипер был
      Царство небесное ,спи спокойно.Отмучался

      2
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      ...
      Рейтинг: +4010

      minaev23 > Mirak92 6 августа, 18:32

      Да эти покатушки ...... пипец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 6 августа, 15:39

      Царствие небесное

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11297

      ivany4 6 августа, 15:09

      Соболезнование. Земля пухом.
      Оставил след в футболе.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1483

      GreyDM 6 августа, 14:58

      Отмучался... Земля пухом.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Владимир-Филиппов-vkontak 6 августа, 14:51

      Алкашей, гоняющих на своих вёдрах, не жалко. Могли пострадать люди. Получил, что заслужил. Его выбор.

      1
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      ...
      Рейтинг: +11297

      ivany4 > Владимир-Филиппов-vkontak 6 августа, 15:11

      О покойниках или хорошо или никак.
      Вернуться тебе слова твои, не суди и не судим будешь.

      7
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      ...
      Рейтинг: +1032

      Mirak92 > Владимир-Филиппов-vkontak 6 августа, 15:45

      Токсичный вы человек.Как бы не аукнулсь.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      Владимир-Филиппов-vkontak > ivany4 6 августа, 17:24

      О мёртвых хорошо или ничего, кроме правды. Что за привычка приводить эту цитату не полностью?

      3
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      ...
      Рейтинг: +23

      Владимир-Филиппов-vkontak > Mirak92 6 августа, 17:28

      Я говорю то, что думаю. И то, что соответствует действительности. При чём тут токсичность? Постоянно это слово везде пихают. Если человек алкаш, гоняет на машине в состоянии опьянения, то я об этом и говорю. И в чём тут токсичность? А подвергать чужие жизни опасности - это не токсичность? А выгораживать алкашей за рулём - это не токсичность?

      2
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      Рейтинг: +4010

      minaev23 > Владимир-Филиппов-vkontak 6 августа, 18:35

      Вам это вернётся однозначно. Тем более как вы мажор мамин.

      1
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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > minaev23 6 августа, 19:50

      Всем нам вернутся грехи наши.Особенно тем кто поддерживает неправедную войну.

      0
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      Рейтинг: +25239

      bset 6 августа, 14:35

      Не позавидуешь столько лет в кровати пролежать

      4
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      Рейтинг: +23

      Владимир-Филиппов-vkontak > bset 6 августа, 14:50

      Не фиг бухим гонять. Хорошо, хоть никого не убил.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13028

      Вомбат > Владимир-Филиппов-vkontak 6 августа, 14:57

      Зато убил себя. Причем медленно и мучительно.

      3
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      Рейтинг: +548

      Айболид 6 августа, 14:15

      Земля пухом !

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1125

      k611 6 августа, 14:15

      Жаль. Такой молодой. Соболезнования родным и близким.

      6
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      Рейтинг: +168

      Бывалый1488 6 августа, 14:14

      Очень жаль. Хороший был вратарь.

      6
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