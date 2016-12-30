Мандрыкин: «Наш футбол – это безобразие»

Бывший голкипер ЦСКА Вениамин Мандрыкин оценил игру ряда клубов РФПЛ. По словам Мандрыкина, единоличное лидерство «Спартака» в турнирной таблице чемпионата России вызвано проблемами главных конкурентов.

– «Спартак» хорошо выступил в первой части чемпионата?

– Если рассматривать его в общей массе российского футбола, то да. Но любая команда способна «выстрелить», «Краснодар» мог уже и чемпионом стать. Я считаю, что «Краснодар» лучше, чем «Спартак». Просто «Зенит» сейчас играет вполноги, ЦСКА не может играть нормально, потому что у него нет состава – и на этом фоне выделяется «Спартак», который уже пять лет в Европе ничего не может сделать. Мне не хочется больше об этом говорить, наш футбол – это безобразие.