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Мандрыкин: «Наш футбол – это безобразие»

30 декабря 2016, 13:11
9

Бывший голкипер ЦСКА Вениамин Мандрыкин оценил игру ряда клубов РФПЛ. По словам Мандрыкина, единоличное лидерство «Спартака» в турнирной таблице чемпионата России вызвано проблемами главных конкурентов.

– «Спартак» хорошо выступил в первой части чемпионата?

– Если рассматривать его в общей массе российского футбола, то да. Но любая команда способна «выстрелить», «Краснодар» мог уже и чемпионом стать. Я считаю, что «Краснодар» лучше, чем «Спартак». Просто «Зенит» сейчас играет вполноги, ЦСКА не может играть нормально, потому что у него нет состава – и на этом фоне выделяется «Спартак», который уже пять лет в Европе ничего не может сделать. Мне не хочется больше об этом говорить, наш футбол – это безобразие.

Источник: Euro-football.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Мандрыкин Вениамин
Комментарии (9)
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Диктор
1483093298
Слова истинного коня.
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Lester84
1483093464
А по-моему безобразие - это когда игрок Мандрыкин скрывался от ментов, разбил машину и получил при этом травму, поставившую крест на его карьере и сделавшую его инвалидом. Настоящий профессионал. Бухой он был или нет - история умалчивает, однако ж просто так от ментов чтоли драпал?
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Аристократ Олжик
1483094261
Тебе ли критиковать?
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iuda
1483094964
Безобразие было и когда некий вратарь мандрыкин задом грел скамейку и получал за это нехилое бабло
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emdroof
1483095706
Что за тупость - сравнивать команду с другими, говоря что у других сейчас не все хорошо...команда это то, что есть прямо здесь и сейчас...так же можно было и про Спартак в прошлых сезонах говорить, мол у них состава нет, вот ЦСКА с Зенитом и выделяются на их фоне...и касается это абсолютно всех команд, кто-то играет и выигрывает, а кто-то нет, вот и все
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valike35
1483096240
Нашли кого спрашивать
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spartach n1
1483102154
Чего ещё мог сказать этот лошара ))
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MDAR
1483103949
А почему когда кони становились чемп. не говорил, что это расслабленность Спартака или бомжей. А как Спартак так только потому, что у всех проблемы. Все пять лет у Спартака также были проблемы и им всем очень повезло.
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shpilman
1483105174
Томь не может играть нормально, потому что у неё нет состава,
Арсенал Т. не может играть нормально, потому что у него нет состава,
Урал, Оренбург, КС, онжи и тд., и на этом фоне выделяется «Спартак»
так про любую команду можно сказать))
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