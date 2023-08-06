ЦСКА отреагировал на смерть Мандрыкина

Пресс-служба ЦСКА опубликовала пост в связи со смертью бывшего вратаря команды Вениамина Мандрыкина. Его не стало в 41 год – инфаркт.

«Мы выражаем соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Веня!» – написали москвичи.