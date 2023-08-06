ЦСКА отреагировал на смерть Мандрыкина

Прощай Веня!Будем помнить твои сейвы и игры на ноль.их было не много.Но зато какие.
Синька 4мо.Покойся с миром.И не дай бог,так покататься пьяным кому.
Пресс-служба ЦСКА опубликовала пост в связи со смертью бывшего вратаря команды Вениамина Мандрыкина. Его не стало в 41 год – инфаркт.
«Мы выражаем соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Веня!» – написали москвичи.
- В составе ЦСКА игрок брал Кубок УЕФА.
- За команду в РПЛ он провел 69 матчей, пропустил 74 гола.
- В 2003 году Мандрыкин поучаствовал в 2 матчах сборной России.