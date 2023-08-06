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    ЦСКА отреагировал на смерть Мандрыкина

    Пресс-служба ЦСКА опубликовала пост в связи со смертью бывшего вратаря команды Вениамина Мандрыкина. Его не стало в 41 год – инфаркт.

    «Мы выражаем соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Веня!» – написали москвичи.

    • В составе ЦСКА игрок брал Кубок УЕФА.
    • За команду в РПЛ он провел 69 матчей, пропустил 74 гола.
    • В 2003 году Мандрыкин поучаствовал в 2 матчах сборной России.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    06.08.2023 14:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1032

      Mirak92 6 августа, 15:48

      Прощай Веня!Будем помнить твои сейвы и игры на ноль.их было не много.Но зато какие.
      Синька 4мо.Покойся с миром.И не дай бог,так покататься пьяным кому.

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