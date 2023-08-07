«Жаль, что не доживу до победы»: Мандрыкин каждый месяц отравлял деньги на нужды армии РФ

Валерий Горохов, первый тренер экс-вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина, заявил, что бывший футболист регулярно переводил деньги на нужды армии РФ.

Бывшему вратарю ЦСКА был 41 год. Он умер 6 июля от инфаркта.

Мандрыкин в 2010 году попал в аварию, врезавшись на большой скорости в дерево.

С тех пор Вениамин был прикован к кровати.

«После начала СВО Веня каждый месяц отправлял определенные денежные суммы на нужды армии РФ. И все время говорил: «Жаль, что не доживу до победы».

Если описывать его тремя словами, я бы выбрал – надежный, порядочный, ответственный», – сказал Горохов.