«Жаль, что не доживу до победы»: Мандрыкин каждый месяц отравлял деньги на нужды армии РФ

Валерий Горохов, первый тренер экс-вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина, заявил, что бывший футболист регулярно переводил деньги на нужды армии РФ.
- Бывшему вратарю ЦСКА был 41 год. Он умер 6 июля от инфаркта.
- Мандрыкин в 2010 году попал в аварию, врезавшись на большой скорости в дерево.
- С тех пор Вениамин был прикован к кровати.
«После начала СВО Веня каждый месяц отправлял определенные денежные суммы на нужды армии РФ. И все время говорил: «Жаль, что не доживу до победы».
Если описывать его тремя словами, я бы выбрал – надежный, порядочный, ответственный», – сказал Горохов.
Источник: «Матч ТВ»