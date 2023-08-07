Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Жаль, что не доживу до победы»: Мандрыкин каждый месяц отравлял деньги на нужды армии РФ

    «Жаль, что не доживу до победы»: Мандрыкин каждый месяц отравлял деньги на нужды армии РФ

    Валерий Горохов, первый тренер экс-вратаря ЦСКА Вениамина Мандрыкина, заявил, что бывший футболист регулярно переводил деньги на нужды армии РФ.

    • Бывшему вратарю ЦСКА был 41 год. Он умер 6 июля от инфаркта.
    • Мандрыкин в 2010 году попал в аварию, врезавшись на большой скорости в дерево.
    • С тех пор Вениамин был прикован к кровати.

    «После начала СВО Веня каждый месяц отправлял определенные денежные суммы на нужды армии РФ. И все время говорил: «Жаль, что не доживу до победы».

    Если описывать его тремя словами, я бы выбрал – надежный, порядочный, ответственный», – сказал Горохов.

    Новости по теме
    Перед матчем ЦСКА – «Факел» почтили память Мандрыкина 1
    Стали известны результаты вскрытия тела Мандрыкина
    Уткин отреагировал на смерть Мандрыкина
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2023 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +722

      SanInstructor 7 августа, 16:19

      уходя от ДПС, попал в аварию, врезавшись на большой скорости в дерево. И тут же
      «надежный, порядочный, ответственный»

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25239

      bset 7 августа, 15:56

      Сначала на лечение собирали смсками, теперь на СВО собираем. Так победим

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 