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Вениамин Мандрыкин
Статистика
Вениамин Мандрыкин - статистика
Завершил карьеру
30 августа 1981 (45)
#16 | Вратарь
188 см | 86 кг
Россия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Молодежное первенство 2010
Россия. Премьер-лига 2009
Кубок Первого Канала 2008
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2001
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак Нч (мол)
3
-5
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Томь (мол)
0 : 0
14.05.2010
Спартак Нч (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Зенит (мол)
1 : 0
05.05.2010
Спартак Нч (мол)
1' - 46'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Спартак М (мол)
3 : 0
24.04.2010
Спартак Нч (мол)
1' - 46'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Рубин (мол)
3 : 0
11.04.2010
Спартак Нч (мол)
1' - 46'
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