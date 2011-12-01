«Мы с тобой, Веня!». ЦСКА поздравил Мандрыкина с днем рождения

Бывшему голкиперу ЦСКА Вениамину Мандрыкину исполнилось 39 лет. Москвичи не забыли поздравить экс-игрока.

«Сегодня 39 лет исполняется Вениамину Мандрыкину. Мы с тобой, Веня!» – написала пресс-служба.

В 2010 году Мандрыкин попал в ДТП и сломал позвоночник, повредил спинной мозг.

Мандрыкин с ЦСКА брал Кубок УЕФА.

Последним клубом в карьере для него стало брянское «Динамо».