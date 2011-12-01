«Мы с тобой, Веня!». ЦСКА поздравил Мандрыкина с днем рождения

В 2010 году он не попал в ДТП, а устроил ДТП.
Бывшему голкиперу ЦСКА Вениамину Мандрыкину исполнилось 39 лет. Москвичи не забыли поздравить экс-игрока.
«Сегодня 39 лет исполняется Вениамину Мандрыкину. Мы с тобой, Веня!» – написала пресс-служба.
- В 2010 году Мандрыкин попал в ДТП и сломал позвоночник, повредил спинной мозг.
- Мандрыкин с ЦСКА брал Кубок УЕФА.
- Последним клубом в карьере для него стало брянское «Динамо».
Сегодня 39 лет исполняется Вениамину Мандрыкину. Мы с тобой, Веня! pic.twitter.com/t0MQa2KZyH— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 30, 2020