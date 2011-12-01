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    «Мы с тобой, Веня!». ЦСКА поздравил Мандрыкина с днем рождения

    Бывшему голкиперу ЦСКА Вениамину Мандрыкину исполнилось 39 лет. Москвичи не забыли поздравить экс-игрока.

    «Сегодня 39 лет исполняется Вениамину Мандрыкину. Мы с тобой, Веня!» – написала пресс-служба.

    • В 2010 году Мандрыкин попал в ДТП и сломал позвоночник, повредил спинной мозг.
    • Мандрыкин с ЦСКА брал Кубок УЕФА.
    • Последним клубом в карьере для него стало брянское «Динамо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1166

      Play 2 часа назад

      В 2010 году он не попал в ДТП, а устроил ДТП.

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